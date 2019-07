Storbritannia forsøker nå å reparere relasjonene til USA etter at avisen Mail on Sunday i helgen omtalte lekkede dokumenter fra den britiske ambassaden i Washington.

Klappjakten på den som sto bak lekkasjene, er i gang for fullt. Handelsminister Liam Fox sier til BBC radio at han mistenker at den ukjente gjerningspersonen, som han kalte «upatriotisk», enten er medlem av den britiske politiske klassen eller ansatt i embetsverket.

I dokumentene som avisa har fått tilgang på, skriver ambassadør Kim Darroch blant annet at president Donald Trump utstråler usikkerhet og at administrasjonen er inkompetent. Ifølge avisen Daily Telegraph er det opptil hundre mennesker som har tilgang på dokumenter av den typen som ble lekket.

Lekkasjene kom rundt en måned etter at Trump var på statsbesøk i Storbritannia.

Skal unnskylde

Det britiske utenriksdepartementet varslet i helgen at de ville sette i gang en gransking av lekkasjen. Utenriksminister Jeremy Hunt sa at det vil få svært alvorlige konsekvenser for den ansvarlige dersom det blir avklart hvem det er.

Handelsminister Liam Fox sier til BBC at han skal unnskylde overfor Trumps datter Ivanka når de to snart skal møtes. Han kaller lekkasjen «uprofesjonell, uetisk og upatriotisk» og sier at sikkerhetssamarbeidet med USA undergaves.

Har full tillit

En talsperson for statsminister Theresa May uttalte ifølge BBC at hun har full tillit til Darroch. Samtidig ble det slått fast at lekkasjen er «helt uakseptabel».

Trump slo hardt tilbake etter lekkasjen og hevdet blant annet at Darroch ikke har tjent Storbritannia godt.

Storbritannia har på sin side understreket at ambassadørens meninger ikke nødvendigvis deles av regjeringen.