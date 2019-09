Tre av landets fremste dommere har konkludert med at statsminister Boris Johnson ikke brøt loven da han anbefalte dronningen å suspendere Parlamentet i en måned fra neste uke, skriver The Guardian.

Domstolen som har avvist forsøket på å stikke kjepper i hjulene for Johnson, er første rettsinstans i spesielt alvorlige eller viktige saker. En anke over kjennelsen skal etter planen behandles av Storbritannias høyesterett 17. september.

Kjent aktivist

Aktivisten og forretningskvinnen Gina Miller står bak søksmålet, som støttes av blant andre tidligere statsminister John Major. Miller mener statsminister Boris Johnson misbruker makten sin når han vil suspendere Parlamentet neste uke. Hun mener planen er grunnlovsstridig og bryter med prinsippet om Parlamentets suverenitet.

Regjeringens advokat hevdet på sin side at suspenderingen er en politisk sak, som ikke hører hjemme i domstolene. Han sa også at saken handler om konstitusjonell sedvane, ikke juss.

Miller har tidligere gjort seg bemerket etter folkeavstemningen om Eu-medlemskap i 2016. Da gikk hun rettens vei for å fastslå at regjeringen ikke hadde lov til å melde Storbritannia ut av EU uten å spørre Parlamentet først. Retten fastslo at Parlamentet måtte fatte et vedtak før regjeringen kunne utløse artikkel 50 i EU-traktaten og begynne den formelle prosessen med å forlate unionen.

Lignende saker

Skottlands høyesterett avviste nylig et lignende forsøk på å hindre statsminister Boris Johnson fra å sende parlamentarikerne på dør i en drøy måned neste uke. Advokaten som representerer de 75 parlamentsmedlemmene som står bak det søksmålet, har allerede antydet at saken blir anket. Skottland har sitt eget rettsvesen, men høyesterett i London er siste rettsinstans for sivile saker i hele Storbritannia.

Også i Nord-Irland foregår det en rettsprosess for å unngå en hard brexit. Raymond McCord mener suspenderingen av Parlamentet er grunnlovsstridig og hevder en hard brexit vil sette fredsavtalen for Nord-Irland i fare. McCords sønn ble drept av en probritisk paramilitær gruppe i 1997.

Høyesterett legger opp til felles ankebehandling av sakene som angår suspenderingen av Parlamentet.