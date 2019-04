Storbritannia forsvarte gjerne sitt tidligere imperium med å henvise til at «Rule Britannia» skapte orden, stabilitet og velferd. Den oppfatningen har også rettferdiggjort fortsatt britisk innflytelse i de tidligere koloniene.

Men nå er det britene selv som strever med kaos og dyp politisk splittelse. Det kan i verste fall medføre økonomisk isolasjon og store økonomiske problemer. Ikke minst dersom landet forlater EU uten en avtale som regulerer betingelsene.

Les også: Nå må de starte forberedelser til å delta i EU-valget

– En farse

– Jeg er født og oppvokst i Hongkong, i denne britiske kolonien som het Hongkong. Jeg har hittil oppfattet britene som et meget fornuftig folk, sier Claudia Mo (62).

Hun er parlamentariker og forkjemper for demokratibevegelsen i den tidligere britiske kronkolonien.

– Brexitprosessen framstår nesten som en farse. Det er morsomt på en trist måte. Jeg er veldig forundret over hvordan det har blitt slik, sier Mo.

Mange unge vurderer å reise fra Hongkong på grunn av Kinas stadig mer autoritære styre. Men ifølge Mo ser de nå mer i retning av Australia og Canada enn Storbritannia.

– Et synkende skip

I India sier Sreeram Chaulia fra Jindals universitet for internasjonale studier at mange oppfatter brexit som det siste kapittelet i Storbritannias bratte fall fra sin status som stormakt.

– Det er som å se på et synkende skip, sier Chaulia. Han viser til at Indias økonomi ligger an til å passere den britiske økonomien i løpet av året.

Student Syed Tashin ved universitetet i Dhaka i Bangladesh sier han håper at Bangladesh vil få et tettere forhold til britene framover. Han ønsker seg også et sterkere Samvelde.

Samveldet er en sammenslutning av 53 land. De fleste har tidligere tilhørt det britiske imperiet. Innbyggerne i alle samveldelandene utgjør opp mot en tredel av Jordens befolkning.