PÅ AGENDAEN: Labour-leder Jeremy Corbyn har drevet nøye balansegang i brexit-spørsmålet. Men debatten om en mulig ny folkeavstemning vil trolig presse seg på under landsmøtet som begynner i morgen. Her fra et lokalvalgmøte tidligere i år. FOTO: DANIEL LEAL-OLIVAS/NTB SCANPIX