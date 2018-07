Verden

David Davis, som har vært brexit-minister siden folkeavstemningen for to år siden, trakk seg søndag kveld fordi han er uenig med statsminister Theresa May om veien videre i brexit-forhandlingene.

– Det er ingen tvil om at dette er et stort slag for hennes autoritet, i den grad hun har hatt noen autoritet, sier Storbritannia-ekspert Per Edgar Kokkvold til NTB.

Dominic Raab (44) overtar som brexit-minister. Han kommer fra jobben som boligminister, er EU-skeptiker og var aktiv i Leave-kampanjen under folkeavstemningen for to år siden.

– Voldsomt fall

Theresa May har mistet flere statsråder det siste året, men at Davis nå trekker seg, er det mest alvorlige nederlaget for henne, påpeker Kokkvold. Davis er en av Mays mest sentrale statsråder.

– Dette er det største nederlaget hun har gått på siden det katastrofale valget for ett år siden da de konservative mistet sitt flertall i Underhuset, sier Kokkvold til NTB.

Brexit-minister David Davis ankom Downing Street strålende fornøyd tirsdag 3. juli. En uke etter trakk han seg fra jobben. Foto: Stefan Rousseau / PA via AP / NTB scanpix

Han får støtte av en annen norsk Storbritannia-ekspert, Øivind Bratberg, førstelektor ved Universitetet i Oslo.

– Dette er et voldsomt fall for henne. Det er ingen ende på hvordan de konservative ryker i tottene på hverandre samtidig som brexit-klokka tikker, sier Bratberg til NTB.

Det er nå bare ni måneder til Storbritannia skal forlate EU.

– Svekket forhandlingsposisjon

Davis sendte sitt avskjedsbrev til statsministeren søndag, bare to dager etter at den dypt splittede britiske regjeringen i et 12 timer langt møte på statsministerens landsted Chequers ble enige om en myk brexitvariant. I sitt avskjedsbrev skriver Davis at han mener den nye EU-strategien gjør det «mindre og mindre trolig» at Storbritannia vil forlate tollunionen og EUs indre marked.

–Regjeringens politikk vil i beste fall etterlate oss i en svak forhandlingsposisjon, kanskje en posisjon vi ikke kommer oss ut av, skriver Davis.

Labour-leder Jeremy Corbyn sier at Davis' avgang viser at Theresa May ikke har noen autoritet igjen, og at hun ikke er i stand til å gjennomføre brexit.

– Hennes regjering er i kaos, og dersom hun klamrer seg fast, blir det mer og mer klart at hun er mer interessert i å bli værende av egeninteresse framfor å tjene folket, skriver Corbyn i en Twitter-melding.

Per Edgar Kokkvold sier at den eneste grunnen til at ingen så langt har utfordret Theresa May som partileder, er frykten for at det kan utløse nyvalg som kan resultere i at Jeremy Corbyn blir statsminister. For å kunne utfordre partilederen kreves det støtte fra 15 prosent av toryenes parlamentsgruppe, det vil si 48 representanter.

Ifølge The Guardian sier David Davis at selv om han trekker seg som brexit-minister, støtter han fortsatt Theresa May som statsminister.

Flere følger?

Spørsmålet nå er om andre brexit-tilhengere i regjeringen, som utenriksminister Boris Johnson, vil gjøre som David Davis og si takk for seg i regjeringen.

– Det er vanskelig å si når det gjelder Boris Johnson. Han er ekstremt ambisiøs og har som mål å bli statsminister. Jeg tror han først og fremst vil tenke på hva som lønner seg for ham, sier Kokkvold.

Bratberg sier det samme.

– Boris gjør nok ikke noe som helst før han vet om det gagner ham selv, sier Bratberg.

(NTB)