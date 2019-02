Brexit: Har lagt planer for evakuering av den britiske dronningen

Det skriver den britiske avisa Sunday Times.

– Disse evakueringsplanene har vært på plass siden den kalde krigen, men har nå blitt endret i tilfelle det blir uro og ordensforstyrrelser som følge av at man ikke får på plass en brexit-avtale, sier en ikke navngitt tjenestemann i den britiske regjeringen til avisa.

Avisa The Mail on Sunday skriver at det foreligger planer om å flytte dronningen og familien hennes til trygge destinasjoner i god avstand fra London.

Ble tolket som at hun ønsket avtale

Dronningen holdt i januar en tale hvor det mange tolket henne slik at hun ba politikerne få i stand en avtale med EU i forbindelse med brexit.

Dronning Elizabeth (92) har vært Dronning av Storbritannia, Canada, Australia og New Zealand, samt en lang rekke tidligere britiske kolonier siden 1952.

Nye forhandlinger

Storbritannias statsminister Theresa May led et knusende nederlag da hun forsøkte å få igjennom avtalen hun og den britiske regjeringen hadde forhandlet fram med EU i forbindelse med brexit i parlamentet, og nå må hun tilbake til forhandlingsbordet igjen for å prøve å få en ny avtale.

– Når jeg igjen drar til Brussel for å kjempe for Storbritannia og Nord-Irland, kommer jeg derfor med et nytt mandat, nye ideer og fornyet besluttsomhet med mål om å finne en pragmatisk løsning som oppfyller det britiske velgere stemte for og sikrer at det ikke blir noen hard grense mellom Nord-Irland og republikken Irland, skriver May i avisen Sunday Telegraph.