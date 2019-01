Brexit-dramet fortsetter: May unngikk mistillit

Øyeblikkelig etter det knusende nederlaget i tirsdagens avstemning om Storbritannias brexit-avtale med EU, fremmet Labour-leder Jeremy Corbyn et mistillitsforslag mot statsminister Theresa May

Allerede i kveld ble det behandlet, og May overlevde som ventet.

325 av de folkevalgte stemte onsdag for å beholde statsministeren og hennes regjering, mens 306 stemte for å felle henne.

– Jeg er fornøyd med at Underhuset har gitt regjeringen tillit, og jeg tar ikke lett på ansvaret, sa May.

LES OGSÅ: En mykere brexit à la Norge, en ny folkeavstemning eller brexit uten avtale? Det meste er åpent etter Theresa Mays knusende nederlag

Nordirsk støtte sikret May

Mange av Mays egne partifeller var blant dem som i går stemte stemte mot avtalen. Bare 202 stemte for avtalen den britiske regjeringen har forhandlet frem med EU.

432 stemte mot, og det inkluderer da en lang rekke av Mays egne partikolleger.

Men de konservative er lite lystne på nyvalg og sluttet derfor opp om statsministeren i dagens tillitsvotering.

May fikk dessuten støtte av det nordiske unionistpartiet DUP, som de konservative er avhengige av for å ha flertall.

Statsministeren sa etter avstemningen at hun ønsket å starte sonderinger om brexit med andre partiledere allerede samme kveld.

– Regjeringen min vil fortsette sitt arbeid for å øke vår velstand, garantere vår sikkerhet og styrke vår union. Og ja, vi vil også fortsette å arbeide for å levere på det høytidelige løftet vi har gitt dette landets folk, om å levere på resultatet av folkeavstemningen og forlate EU, sa May.

LES OGSÅ: Dette er nøkkelspillerne i brexit-dramaet som utspiller seg iStorbritannia

Vil samarbeide om veien videre.

May inviterte ulike parlamentariekere og de øvrige partilederne til møter om veien videre for brexit-prosessen - møter som begynner allerede i kveld.

– Vi må finne løsninger som får tilstrekkelig støtte i Underhuset, sa May, som la til:

– Jeg er klar til å samarbeide med alle medlemmer her slik at vi kan levere på brexit, og sikre at vi beholder tilliten til det britiske folket.

Corbyn svarte at Labour bare stiller til samtaler dersom May kan bekrefte at en såkalt hard brexit, å forlate EU uten en avtale, er uaktuelt.