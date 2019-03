Brexit: Disse åtte alternativene stemmer de over

En historisk avstemning finner sted i Underhuset onsdag kveld.

I et grep som savner sidestykke har parlamentarikerne tatt direkte kontroll over forsamlingens dagsorden og tvunget fram en såkalt «indikativ avstemning» om veien videre for brexit.

Håpet er at dette endelig skal gjøre det mulig å finne ut hva de folkevalgte faktisk er villige til å støtte.

Åtte alternativer

Det skjer etter måneder med ørkesløs krangling der det eneste britiske politikere har vært i stand til å si noe tydelig om, er hva de ikke vil ha.

Underhusets speaker John Bercow har avgjort at i alt åtte ulike alternativer skal opp til avstemning:

1. Gå ut av EU uten avtale 12. april 2019

2. Søke om medlemskap i EFTA og EØS-avtalen og forhandle fram en tollunion med EU

3. Søke om medlemskap i EFTA og EØS-avtalen

4. Forhandle fram en tollunion med EU

5. Forhandle fram en tollunion med EU og sikre tett tilknytning til EUs indre marked

6. Avlyse utmeldingen dagen før brexit hvis dette er eneste utvei for å avverge en skilsmisse uten avtale

7. Legge utmeldingsavtalen med EU fram for folkeavstemning

8. Ta initiativ til en toårig overgangsperiode med frihandel hvis det ikke er mulig å nå enighet om en helhetlig utmeldingsavtale

Skriftlig avstemning

Avstemningen vil foregå skriftlig og starter klokka 20 norsk tid. Resultatet vil bli lagt fram noe senere onsdag kveld.

Tanken er at representantene skal krysse av for alle alternativer de kan støtte.

Alternativene som får størst oppslutning, skal etter planen gå videre til en ny avstemning førstkommende mandag. Håpet er at det da skal la seg gjøre å finne et alternativ som faktisk kan få flertall.

I så fall vil regjeringen bli instruert til å forhandle fram en ny avtale med EU basert på det Parlamentet går inn for.

Står fast på avtalen

Statsminister Theresa May står for sin del fast på at det beste alternativet er hennes egen avtale.

– Det vi ser i disse forslagene, er en rekke suboptimale løsninger, sa brexitminister Stephen Barclay da alternativene i den indikative avstemningen ble debattert onsdag ettermiddag.

Mays avtale er allerede to ganger blitt forkastet av Underhuset, men regjeringen har fortsatt ikke gitt opp.

Får avtalen nok støtte, kan den bli lagt fram for avstemning en tredje gang allerede på fredag.

Labour støtter fire alternativer

Opposisjonspartiet Labour er begeistret for at andre alternativer nå kommer på bordet.

– Dette er en historisk dag for Parlamentet og parlamentarikernes makt, sa Labours brexittalsmann Keir Starmer under onsdagens debatt.

Labour har selv fremmet forslag nummer fem. Det er et forslag som gjenspeiler en alternativ plan for brexit som Labour lenge har kjempet for.

Men Labour vil også oppfordre sine representanter til å stemme for alternativ to, fire og sju.

Vil ha tettere tilknytning

Felles for disse alternativene er at de legger opp til en mykere brexit, forklarte Starmer.

Han la til at en tollunion alene ikke vil være nok i Labours øyne, men at partiet likevel vil støtte dette forslaget som et «minstekrav» til hva en avtale med EU bør inneholde.

Labour har også støttet ideen om en folkeavstemningen om avtalen som til slutt forhandles fram. (NTB)

