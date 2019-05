Det høyrenasjonalistiske partiet, som ønsker at Danmark skal forby islam, får en oppslutning på 2,4 prosent på den siste Voxmeter-målingen. Om man tar høyde for feilmarginen ligger den reelle oppslutningen dermed et sted mellom 1,5 og 3,3 prosent.

To andre meningsmålinger viser at partiet får 2,7-3,9 prosent. Partiet har samlet nok underskrifter til å kunne stille til valg, og sperregrensen for å komme inn i Folketinget er 2 prosent.

– Dette er selvsagt gledelig. Jeg tar ikke noe for gitt, men det kan hende at vi har enda større oppslutning. Det er mange høyreorienterte som ikke vil si at de stemmer på Stram Kurs, sier Paludan.

I tillegg til å ville forby islam i Danmark tar partiet til orde for å utvise flyktninger og annullere dansk statsborgerskap for ikke-vestlige innvandrere.

Partiets grunnlegger har fått oppmerksomhet ved å publiserer videoer på YouTube som han har kalt en hyllest til ytringsfriheten. Der brenner han blant annet Koranen, noen ganger surret inn i bacon.

Koranbrenning

Flere steder i Danmark har partiet fått nei til å holde demonstrasjoner fordi sikkerhetsrisikoen anses å være for stor. Da det islamfiendtlige partiet holdt en protest på Nørrebro i København i midten av april, førte det til kraftige motdemonstrasjoner og opptøyer. Flere kastet brostein og andre gjenstander mot politiet.

I mars brant Paludan et eksemplar av Koranen utenfor Christiansborg slott, som huser både regjeringskontorene og Folketinget.

Koranbrenningen ble utført samtidig som muslimer arrangerte fredagsbønn utenfor Folketinget til minne om ofrene for moskéangrepet på New Zealand.

Hendelsen har også vakt oppmerksomhet i Tyrkia. Den statskontrollerte tyrkiske TV-kanalen TRT har lagt ut et klipp av Paludan idet han brenner Koranen på Twitter. Den engelskspråklige meldingen retter seg spesielt mot personer som er bosatt i Danmark, skriver altinget.dk mandag.

Stram Kurs

Paludan stiftet det ytterst islamkritiske mikropartiet Stram Kurs i 2017. Partiet tar blant annet til orde for å forby islam i Danmark, utvise flyktninger og annullere dansk statsborgerskap for ikke-vestlige innvandrere, skriver NTB.

Partistifteren ble nylig dømt til 14 dager betinget fengsel for overtredelse av rasismeparagrafen. Hans retorikk og framgangsmåte har blitt kritisert av en rekke toppolitikere, deriblant statsminister Lars Løkke Rasmussen (Venstre), som kalte søndagens demonstrasjon «en meningsløs provokasjon».

I mars brant Paludan og medlemmer av hans lille parti en utgave av Koranen utenfor Christansborg slott. Hendelsen fant sted samtidig som det ble arrangert en fredagsbønn utenfor Folketinget til minne om ofrene for moskeangrepet på New Zealand, der 50 mennesker ble drept av en australsk høyreekstremist.

Paludan har så langt holdt 17 demonstrasjoner i år og 53 i fjor. Ifølge Danmarks Radio har beskyttelsen av islamkritikeren hittil kostet den danske staten 24 millioner kroner.

Nye partier

Dansk Folkeparti (DF) har lenge vært alene på ytre høyrefløyen i Danmark.

Men de siste årene har DF ikke bare fått konkurranse av Stram kurs, men også fra det nasjonalkonservative partiet Nye Borgerlige, som ble stiftet i 2015. Partiet ønsker blant annet full stans i behandlinger av asylsøknader i Danmark og vil også at Danmark trekker seg fra internasjonale avtaler.

DF har på sin side alliert seg med den nye høyrenasjonalistiske gruppen i EU-parlamentet som Italias innenriksminister Matteo Salvini har tatt initiativ til.

DF har lenge ført en hard retorikk mot innvandring og islam, og har vært en viktig pådriver for det såkalte paradigmeskiftet i dansk asylpolitikk, som et flertall i Folketinget har stilt seg bak. (NTB)