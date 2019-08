Reaksjonene fra den høyreorienterte presidenten har vært harde etter at det forrige uke ble det klart at Norge holder tilbake støtte tilbake til bevaringen av Amazonas.

– Se hvaldrapene som Norge sponser, skriver han i Twitter-meldingen som ble lagt ut natt til mandag.

Videoen viser hvaler som blir drept etter å ha blitt jaget mot stranden. Ifølge Dagbladet stammer videoen trolig fra Færøyene, hvor det finnes en 700 år gammel tradisjon for tradisjonell hvalfangst kalt grindadráp.

Norge mener at Brasil har brutt avtalen med Nore om støtte til tiltak mot avskoging, og torsdag gjorde klimaminister Ola Elvestuen det klart at Norge holder tilbake 300 millioner kroner.

Etter at Bolsonaro kom til makten ved årsskiftet har han blant annet lagt ned styret for Amazonas-fondet og den tekniske komiteen som gjør begninger for avskoging og dermed hvor store beløp Norge skal betale.

Den brasilianske presidenten har allerede kommet med flere skarpe utfall etter at Norges beslutning ble kjent.

– Norge, er ikke det landet som dreper hvaler oppe på Nordpolen? Som utvinner olje der? De har ingenting å lære oss, sa Bolsonaro til brasilianske medier.

Det norsk-brasilianske samarbeidet om bevaring av Amazonas har pågått i over ti år. Avskoging i regnskogområder fører til store utslipp av klimagasser i tillegg til tap av dyre- og plantearter.