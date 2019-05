Brasils høyesterett kriminaliserer homofobi

Seks av de elleve dommerne stemte for kjennelsen, som kommer av frykt for at landets høyrenasjonalistiske president Jair Bolsonaro skal reversere rettighetene til seksuelle minoriteter.

Rasisme har vært forbudt ved lov i Brasil siden 1989 og kan gi opptil fem års fengsel. Høyesterett slår fast at den samme loven skal omfatte homofobi, inntil landets nasjonalforsamling vedtar en ny lov som sikrer medlemmer av LGBT-miljøet mot diskriminering.

Senatet i nasjonalforsamlingen behandler nå en lov som kriminaliserer diskriminering basert på seksuell legning.

Likekjønnede ekteskap er lov i Brasil, men LGBT-miljøet er utsatt og mange lever i frykt. Landet har en stor bevegelse av evangelisk kristne som ofte er motstandere av homofiles rettigheter.

Ifølge aktivistgruppa Grupo Gay da Bahia ble 420 medlemmer av LGBT-miljøet drept i Brasil i fjor, mens 141 er drept hittil i år.

Bolsonaro, som har en fortid som offiser i hæren, har åpent erkjent at han er homofob og ofte kommet med nedsettende uttalelser om homofile, svarte og andre minoriteter. Han har blant annet sagt at han heller vil ha en død sønn enn en homofil sønn.

– Denne kjennelsen kommer derfor på et godt tidspunkt. Høyesterett har nå tatt ansvaret for å beskytte oss, sier Bruna Benevides, som er president i Niteroi Diversity-gruppen.