Mens både verdensledere og private selskaper tilbyr konkret hjelp til gjenreisingen av den romersk-katolske katedralen, tilbyr pave Francis det han kan aller best. Ifølge nettsiden vaticannews.va beroliger paven det franske folk med både nærhet til gud og bønner gjennom hele påskeuka.

– Jeg er føler med dere i sorgen etter brannen som herjet med store deler av Notre-Dame-katedralen. Jeg viser medfølelse for de troende i bisbedømmende, innbyggerne i Paris og hele det franske folk, skriver paven til erkebiskopen i Paris, Michel Aupetit.

– Katastrofen forårsaket voldsom ødeleggelse på en historisk bygning, la paven til, som også omtalte katedralen som «en juvel i det kollektive minnet».

Vatikanet tilbyr samtidig hjelp til gjeoppbyggningen gjennom teknisk ekspetise.

Store summer

Hele 6,6 millarder kroner er så langt samlet inn for å gjenreise delene av konstruksjonen som kollapset i storbrannen i går kveld. En rekke enkeltpersoner har bidratt til innsamlingen. Blant de største enkeltsummene har Bettencourt-familien, som eier kosmetikkgiganten L`Oreal, donert 1,9 milliarder kroner. Samtidis har Kering-gruppen - som blant annet eier motehusene YSL og Gucci - og LVHM gruppen - som blant annet eier motehuset Louis Vitton - kunngjort at de vil donere nesten en milliard norske kroner hver for å støtte arbeidet.

Finnes ikke nok tømmer

Et av elementene som gikk tapt i brannen var hundrevis av eiebjelker som stammet fra det 13 århundret. Nå sier sjefen franske skogselskapet Charlois, Sylvain Charlois, at han vil donere 1.300 eiebjelker til restaureringen. Det er bare ett problem.

– I Frankrike i dag finnes det ikke noen tømmerlagre som er store nok til et så stort prosjekt som dette, sier han, ifølge NTB.

Vladimir Putin tilbyr arbeidskraft

I tillegg til tømmer og andre spesialmaterialer, vil det også være et stort behov for håndverkere med ekspertise på denne type bygningskonstruksjoner.

Blant dem som tilbyr Frankrike hjelp, er president Vladimir Putin som har tilbudt seg å sende «det beste Russland har av spesialister på restaurering av historiske monumenter».

Fem år

Frankrikes president Emmanuel Macron lover at Notre-Dame skal gjenreises i løpet av fem år, skriver NTB.

Macron kom med løftet i en TV-sendt tale til nasjonen tirsdag kveld.

Det kjente landemerket i Paris fikk omfattende skader i den voldsomme brannen mandag kveld. Men hovedkonstruksjonen i stein står fortsatt.