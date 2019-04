Brann i den verdenskjente Notre-Dame-katedralen i Paris

Det brenner i Notre-Dame-katedralen i Paris, melder franske medier. Bilder viser kraftig røykutvikling og flammer fra taket, skriver NTB.

Ifølge nettstedet CNEWS pågår det arbeider på deler av katedralen, men det er ikke kjent om brannen har noe med restaureringsarbeidene å gjøre.

Bilder i franske medier og på sosiale medier viser flammer og kraftig røyk som stiger opp fra taket midtskips på den berømte kirkebygningen.

En talsperson for katedralen forteller til Daily Mail UK at brannen først ble rapportert om klokken halv fire lokal tid, og at bygningen ble evakuert kort tid etter.