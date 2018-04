Brann i ambassadebygg i Stockholm – 14 skadd

Verden

– En mann er pågrepet og siktet for mordbrann, opplyser Mats Eriksson ved politiet i Stockholm til nyhetsbyrået TT.

Han vil ikke gå nærmere inn på omstendighetene rundt pågripelsen, men sier den pågrepne passer med signalementet til mannen som var etterlyst for ildspåsettelse.

Östermalm

Brannen startet onsdag formiddag i bygården på fasjonable Östermalm i Stockholm som huser ambassadene til Portugal, Tunisia og Argentina.

Skadeomfanget av brannen var fortsatt uavklart onsdag ettermiddag, opplyser Roger Steffen hos brannvesenet i Stockholm.

Han opplyser at til sammen 20 enheter, mellom 60 og 70 brannfolk, er på plass for å bekjempe det som betegnes som en fullt utviklet brann.

Ikke under kontroll

– Brannen er absolutt ikke under kontroll, sier Steffensen.

Til Expressen sier han at det brenner og er røykutvikling i flere etasjer, og at det skal være folk igjen i bygget. Enkelte har blitt evakuert via balkongene, men brannvesenet har foreløpig ikke oversikt over situasjonen inne i ambassadebygget.

Ifølge Aftonbladet er den pågrepne en mann som skal ha blitt misfornøyd med måten han ble behandlet på ved en av ambassadene og deretter satt fyr på bygningen.

Politiet ønsker ikke å kommentere den opplysningen. (NTB)