Brakseier for Modi i India

Dermed kan den svært populære, men også splittende statsministeren styre videre med et behagelig flertall bak seg i nasjonalforsamlingens underhus.

– Sammen vokser vi, sammen blomstrer vi, sammen skal vi bygge et sterkt og inkluderende India. India har vunnet igjen, tvitret Modi torsdag.

Etter at rundt halvparten av de drøyt 600 millioner stemmene var talt opp, proklamerte Modis parti Bharatiya Janata Party (BJP) seier.

Landets sterke mann

Torsdag kveld lå partiet an til å sikre seg 303 av de 543 representantene i underhuset i nasjonalforsamlingen, mens det største opposisjonspartiet Kongresspartiet, lå langt bak med 51 plasser.

Under valgkampen har Modi fremstilt seg selv som landets sterke mann og fremstilt nasjonal sikkerhet som den aller viktigste saken.

Hans fremste rival, Rahul Gandhi, har forsøkt å dreie oppmerksomheten mot korrupsjon, den store arbeidsledigheten og gjeldskrisen i landbruket, men Modis kampanje har gitt mer gjenklang blant velgerne.

Valgkampen var også preget av harde verbale angrep, og Modi ga ved flere anledninger Gandhi-familien skylden for landets problemer.

Gratulasjoner

En rekke statsledere gratulerte torsdag Modi med seieren, deriblant Kinas Xi Jinping, Russlands Vladimir Putin, Japans Shinzo Abe og Israels Benjamin Netanyahu

Også fra erkerivalen Pakistan kom det lykkeønskninger. Statsminister Imran Khan lovet dessuten å samarbeide med Modi for å skape fred i Sør-Asia.

USAs president Donald Trump sier han gleder seg til fortsatt samarbeid med Indias leder.

– Store ting er i vente for partnerskapet mellom USA og India med statsminister Modi ved roret. Jeg ser fram til å fortsette vårt viktige arbeid sammen, tvitrer Trump.

Skuffelse for Gandhi

Valget er en stor skuffelse for Kongresspartiets leder Rahul Gandhi. Selv om BJP hele tiden har ledet på meningsmålingene, hadde analytikere ventet et langt jevnere løp mellom de to partiene.

– Jeg ønsker ham alt godt, og håper han vil passe på interessene til landet sitt, sa Gandhi da han erkjente nederlaget og gratulerte Modi med seieren.

Nederlaget betyr at Gandhi i denne omgang ikke får videreføre Gandhi-dynastiet. Både faren Rajiv Gandhi, bestemoren Indira Gandhi og oldefaren Jawaharlal Nehru var statsministre.

Brukte Pakistan

BJPs støttepartier ligger an til nærmere 50 representanter, og Modi kan dermed styre videre med rundt 350 folkvalgte i ryggen, langt flere enn de 272 som kreves for å få majoritet.

BJP mangler rett nok flertall i overhuset, noe som vil bremse Modis forsøk på å gjennomføre lovendringer.

Flere kommentatorer mener valget først og fremst var en folkeavstemning for eller mot Modi, som i månedene fram mot valget brukte konflikten med Pakistan for å styrke bildet av seg selv som Indias sterke mann.

Konflikten med nabolandet ble trappet kraftig opp etter at 40 indiske soldater ble drept i et selvmordsangrep i februar. India svarte med et luftangrep mot mål på pakistansk side av Kashmir, noe som igjen utløste pakistanske flyangrep.