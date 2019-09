I 2014 ble jakt på elefanter erklært ulovlig i det enorme landet sør i Afrika. Ifølge NPR huser landet rundt 130.000 elefanter, mest i verden. I mai ble jakt på dyrene lovlig igjen, skriver NPR.

Dyr mot menneske

Det amerikanske mediehuset melder at det har vært tilløp til konflikter mellom elefantene og lokalbefolkningen i landet. Ifølge myndighetene ble 17 mennesker drept av elefanter fra august 2018 til august 2019, skriver NPR.

Myndighetene i landet ønsker nå å utstede i underkant av 400 jaktlisenser for elefanter hvert år. Valget blir begrunnet med argumenter om populasjonskontroll og færre konflikter, samt mulighet for arbeidsplasser.

Troféjakt

Jakt på eksotiske eller utryddingstruede dyr har lenge vært en kontroversiell praksis. I tillegg til å være attraktivt for utenlandske troféjegere er illegal jakt på elefanter grunnet elfenben et utbredt problem i flere afrikanske land.

Jakt for turister utgjør et stort inntektsgrunnlag for flere afrikanske land. En undersøkelse gjort av Safari Club International mellom 2012 og 2014 viste at jaktnæringen skapte mer enn 53.000 arbeidsplasser og genererer 426 millioner dollar årlig, melder NPR. Kritikere mener tallene er overdrevne. Human Society International estimerer at næringen kun skapte 15.500 arbeidsplasser og 132 millioner dollar årlig.