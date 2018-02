Børsfall i USA

Fredag ettermiddag var industriindeksen Dow Jones ned rundt 2 prosent. Den brede S&P 500-indeksen falt 1,7 prosent, mens teknologiindeksen Nasdaq var ned 1,4 prosent.

De amerikanske børsene har begynt 2018 med solid oppgang, og Dow Jones har vært oppe i rekordhøye 26.000 poeng.

Investorene har imidlertid begynt å tvile på verdisettingen av aksjene, særlig med tanke på at den amerikanske sentralbanken kan komme til å øke takten på rentehevingene.

– Investorene føler bare at markedet har vært for høyt for lenge, sier Sam Stovall, investeringsstrateg i CFRA Research. (NTB)