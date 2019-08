Av Fredrik Ljone Holst

Opplysningene bekreftes i et brev den britiske statsministeren har skrevet til sine regjeringskolleger.

Parlamentet trer sammen neste uke, og Johnson skriver at han ønsker at parlamentarikerne sendes hjem igjen fra midten av september. Det kan gjøre det svært vanskelig for dem å fatte vedtak for å hindre eller utsette utmeldelsen fra EU og unngå en såkalt hard brexit 31. oktober.

Toner ned

Johnson avviser at målet er å gjøre det vanskelig for brexitmotstanderne i Parlamentet.

– Det er helt usant. Vi skal legge fram et nytt program med lovforslag rettet mot kriminalitet og helsevesenet og sikre at vi har den finansieringen vi trenger til utdanning, sier Johnson, ifølge Sky News. Han legger til at det vil bli godt med tid til å diskutere brexit både før og etter et «avgjørende» EU-toppmøte 17. oktober.

Også toryenes partisekretær James Cleverly forsøker å tone ned betydningen av planene. Han sier regjeringen legger planer for trontalen «akkurat slik alle nye regjeringer gjør».

Bercow raser

Parlamentsleder John Bercow reagerer kraftig på regjeringens planer og sier ifølge BBC at de «utgjør en konstitusjonell skandale».

– Det er åpenbart at dette er ment å hindre Parlamentet i å debattere brexit og gjøre sin plikt med å stake ut en kurs for landet, sier Bercow.

– Heftig krangel

BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg sier bare et fåtall ministre kjente til planen før den ble offentlig kjent onsdag formiddag. Hun tror den vil utløse heftig krangel.

Kuenssberg forutså onsdag formiddag at regjeringen ville argumentere med at dette er en helt vanlig trontaleprosess, til tross for all støyen rundt det som skjer.

– Dette er åpenbart forsvaret Statsministerens kontor vil bruke mot påstander om at de begår en konstitusjonell grusomhet, skriver hun på Twitter.

– Ny regjering

– Det er på tide å la en ny regjering og en ny statsminister legge en plan for landet etter at vi forlater EU, sier en regjeringskilde til kringkasteren.

Labours nestleder Tom Watson reagerer kraftig på den uttalelsen.

– Vi har ingen «ny regjering». Denne handlingen er en fullstendig skandaløs fornærmelse mot demokratiet vårt. Vi kan ikke la dette skje, skriver han på Twitter.

Tanken om å stenge Parlamentet er svært kontroversiell, og kritikere sier det vil frarøve parlamentarikerne muligheten til å spille sin demokratiske rolle i brexitprosessen.

Samlet opposisjon

Tirsdag ble ledende representanter fra opposisjonspartiene enige om at de vil kjempe mot at britene forlater EU uten en avtale. Hovedsporet de så for seg, var nettopp å bruke lovvedtak i kampen mot en hard brexit. Et annet alternativ de vurderer, men som flere ser som en siste utvei, er å stille mistillitsforslag mot Johnson.

Det har lenge vært spekulasjoner om hvorvidt regjeringen vil suspendere Parlamentet. I helgen skrev The Observer at Johnson hadde forhørt seg med regjeringsadvokat Geoffrey Cox om hvorvidt det er mulig – og lovlig – å stenge Parlamentet i fem uker fra 9. september.

Det er vanlig at Parlamentet stenges i en kort periode før trontalen, men det skjer stort sett i forbindelse med nyåpning etter valg, forklarer BBC. Formelt trer Parlamentet vanligvis sammen for ett år av gangen, men den inneværende perioden har vart siden valget i juni 2017.