Statsminister Boris Johnson vil iverksette den største PR-kampanjen siden annen verdenskrig for å sikre oppslutning om sin brexitplan.

Det skriver avisen Daily Telegraph.

Storbritannias nye regjering planlegger å bruke rundt 100 millioner pund på markedsføring de tre neste månedene, opplyser ikke navngitte regjeringskilder til avisen. Beløpet tilsvarer over 1 milliard kroner.

Kampanjen skal sikre at britene støtter opp om Johnsons plan om å forlate EU selv om det ikke er forhandlet fram en avtale som blir godtatt i Parlamentet.

Kampanjen vil bestå av store plansjer og plakater, samt reklame på radio og fjernsyn.

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon, som var ventet å møte Johnson mandag, skriver på Twitter at en slik kampanje vil være «en skammelig sløsing med penger».

Johnson har varslet at han vil sørge for at Storbritannia forlater EU med eller uten en avtale innen 31. oktober, som er fastsatt som ny uttredelsesdato etter en rekke utsettelser.

Regjeringen arbeider nå ut fra antakelsen om at Storbritannia vil forlate unionen uten en avtale, skrev statsråden Michael Gove i et innlegg i The Sunday Times i helgen.

Samme dag skrev finansminister Sajid Javid i Sunday Telegraph at regjeringen vil finansiere en av de største informasjonskampanjene i britisk historie for å forberede bedrifter og enkeltpersoner på at Storbritannia forlater EU uten en avtale. (NTB)