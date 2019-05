Det melder Sky News onsdag.

I forkant av folkeavstemningen i 2016 hevdet Johnson blant annet flere ganger at Storbritannia betalte 350 millioner pund, nærmere 3,9 milliarder kroner, i uka til EU.

Det er forretningsmannen Marcus Ball som har bedt retten vurdere om Johnson kan rettsforfølges på grunn av dette. Onsdag fikk han altså medhold av dommeren.

– Johnsons oppførsel var både uansvarlig og uærlig og i våre øyne kriminell, sier Ball til Sky News.

I avgjørelsen skriver dommeren at anklagene ikke er bevist, men at saken likevel bør gjennom en rettshøring.

Johnson avviser at han har løyet for offentligheten. Den hardnakkede brexitforkjemperen, som var utenriksminister fram til juli i fjor, regnes blant favorittene til å overta statsministerposten når Theresa May går av i juni.