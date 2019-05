Den tidligere London-ordføreren og brexit-lederen Johnson ligger milevidt foran sin nærmeste rival, Dominic Raab, som støttes av 13 prosent av partimedlemmene, ifølge målingen til YouGov for The Times.

May, som har vært under sterkt press for å fastsette en dato for når hun vil gå av, er blitt enig med andre i partiledelsen om å trekke seg så snart Parlamentet har stemt enda en gang over avtalen hennes med EU i begynnelsen av juni.

Johnson har gjort det klart at han stiller til valg som ny partileder etter May. Om han blir valgt, blir han også ny statsminister. Han sa for noen dager siden at han har en «grenseløs appetitt på å føre landet inn på rett spor».

Johnson trakk seg i fjor fra regjeringen til May, der han var utenriksminister, fordi han var uenig i avtalen May forhandlet fram med EU om brexit.