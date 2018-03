Verden

Borgerrettsaktivisten Linda Brown, som kun ni år gammel spilte en sentral rolle i kampen for desegregering av skoler i USA, døde søndag. Hun ble 76 år gammel.

I 1954 gikk foreldrene til Linda Brown til sak mot skolestyret i Topeka, Kansas, for å få skrevet inn henne og hennes søsken på en skole for hvite.

Flere svarte familier hadde blitt avvist av skolestyret da de forsøkte å innskrive deres barn i skoler som lå nærmere hjemmene deres, ifølge The Guardian. Sammen med tolv andre familier utgjorde de saken «Brown mot undervisningsdepartementet», og 17. mai 1954 vant de fram i Høyesterett.

Retten kom fram til at det var grunnlovsstridig å segregere hvite og svarte barn, noe som i tiden etter fikk følger i hele USA.

Som voksen jobber Brown som lærer, og hun jobbet sammen med sin søster i en stiftelse som spredte kunnskap om dommen fra Høyesterett, og om segregering og diskriminering.

– For 64 år siden tok en ung jente fra Topeka opp en sak som ble slutten på segregering i offentlige skoler i USA. Linda Browns liv viser at selv de mest usannsynlige mennesker kan ha en utrolig innvirkning og ved å tjene vårt samfunn kan vi forandre verden, skriver guvernøren i Kansas, Jeff Coyler på Twitter.