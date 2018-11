Liberalerna sluttet seg onsdag til alliansepartner Centerpartiet, som dagen før kom med et høyst uvanlig tilbud til Löfven: En mindretallsregjering ledet av Socialdemokraterna kan slippe til hvis Löfven fører en mer borgerlig politikk.

Ingen av de to partiene vil sitte i regjering med Löfven, men tilbyr seg å bidra til at han ikke blir felt i en eventuell statsministeravstemning.

– Om sosialdemokratene er beredt på å gjøre en real høyresving i politikken, så er Liberalerna klar til å møte dem, sier partileder Jan Björklund onsdag.

I likhet med Centern kommer Liberalerna med en lang rekke krav til Löfven.

Splittet allianse

De to mindre partiene har i lengre tid inngått i den nå splittede Alliansen sammen med Moderaterna, det største partiet på borgerlige side.

På tross av de harde kravene har Löfven sagt at han er klart til å forhandle med Centerpartiet.

Fungerende statsminister Löfven er i gang med et nytt forsøk på å sette sammen en ny svensk regjering. Snart tre måneder etter valget har dette fremdeles ikke latt seg gjøre, ettersom ingen av partilederne har klart å finne et levedyktig regjeringsalternativ.

SD fortsatt i kulden

Verken Löfvens blokk eller den borgerlige Alliansen fikk flertall i Riksdagen, og ingen av dem ønsker å samarbeide med det tredje største partiet Sverigedemokraterna. Löfven har dermed tatt til orde for et samarbeid på tvers av de to tradisjonelle blokkene i svensk politikk.

Før Björklunds tilbud sa Löfven at han er innstilt på å sette seg ned med Centern-leder Annie Lööf for å diskutere kravlisten.

Gi og ta

Löfven understreker samtidig at verken Centern eller andre partier kan forvente å få gjennom ensidige krav.

– Det er bra at vi nå har en diskusjon om politikken. Man skal snakke om politikken. Samtidig inngår det i en forhandling at alle skal føle at de har fått noe når de reiser seg fra bordet, og at alle også skal ha gått med på noe, sier Löfven.

– Alle partier som er klare til å inngå noen som helst form for samtale, må være forberedt på å gi og ta, fortsetter han.

Borgerlig politikk

Blant kravene Lööf stilte, var senkede skatter, liberalisering av bolig- og arbeidsmarkedet og garantert valgfrihet i velferden.

– For å ha en viss sjanse til å bli statsminister, så må Stefan Löfven innse at han må føre en borgerlig politikk, sier Löof.

Det sosialistiske Vänsterpartiet, som fra Riksdagen har samarbeidet med Löfvens koalisjonsregjering med Miljöpartiet, er kritisk til de borgerliges frieri. Partileder Jonas Sjöstedt gjør det klart at de også kommer til å stille tøffe krav for fortsatt støtte.

