Borgerlige partier åpner for samtaler med Löfven

Verden

Av Kristian Skårdalsmo

Statsminister Stefan Löfvens rødgrønne blokk ble marginalt større enn den borgerlige Alliansen i valget. Men ingen av blokkene har flertall i Riksdagen uten Sverigedemokraterna, som ingen vil forhandle med.

Liberalernas leder Jan Björklund bekreftet tirsdag overfor TV4 at Socialdemokraterna har tatt kontakt med partiet hans.

– Vi er helt innstilt på en allianseregjering. Det har vi gitt Socialdemokraterna beskjed om, sier Björklund, som likevel legger til:

– Alliansen vil måtte samarbeide med Socialdemokraterna.

Et lignende budskap kommer fra Centerpartiets leder Annie Lööf.

– Alliansen har to alternativer: Enten forhandler man med SD eller over blokkgrensen. Det er viktig for Centern å markere at vi sier nei til forhandlinger og samarbeid med SD. I den situasjonen må Alliansen føre samtaler over blokkgrensen med for eksempel Socialdemokraterna, sier hun til Expressen tirsdag.

Nervekrig og stillingskrig

I valget fikk de rødgrønne 144 mandater, mot 142 for Alliansen. SD fikk 63. Foreløpig er verken Löfven eller konservative Moderaternas Ulf Kristersson i nærheten av å ha de påkrevde 175 mandatene bak seg i Riksdagen.

Som KrF-leder i Norge var Kjell Magne Bondevik selv med på kompliserte sonderinger og senere regjeringsforhandlinger.

– Dette er en veldig viktig og avgjørende fase. Det er både en nervekrig og en stillingskrig. Samholdet blir satt på prøve, sier han til NTB.

– Partiene må finne ut av hverandre og hvilke intensjoner de har. Det handler om å bygge en gjensidig tillit, slik at de blir trygge på at ingen bryter ut av det gode selskap, legger han til.

Bondevik var statsminister i sentrumsregjeringen med KrF, Senterpartiet og Venstre som så dagens lys i 1997. Fire år senere ble Bondevik igjen statsminister, da i en regjering med KrF, Høyre og Venstre.

Vil felle Löfven

Men forholdene i Sverige er mer kompliserte: Det er et klart sentrum-høyre-flertall i Riksdagen, men altså ingen som vil samarbeide med SD. Mandag kveld avviste Moderaterna SD-leder Jimmie Åkessons ferske invitasjon til samtaler.

– Löfven har bare én sjanse, nemlig å lokke noen over. Samtidig er Alliansens eneste mulighet til å nå fram, å holde sammen. Da blir det veldig mye opp til SD og hvordan de opptrer. Uansett hva Åkesson sier, vil det være vanskelig for ham å opptre på en måte som gjør at Löfven får forsette, sier Bondevik.

Åkesson har lovt å stemme sammen med Alliansen om å felle Löfven i statsministeravstemningen etter 25. september. Men mye kan skje før den tid.

– I en uklar situasjon tror jeg særlig Kristersson har behov for å sitte i ro og fred og analysere valget og hvilke muligheter han har til å få makt, sier Bondevik.

Mange alternativer

Eksperter NTB har snakket med, peker på at det mest trolige er en allianseregjering, med støtte fra Socialdemokraterna.

En annen mulighet er at Moderaterna og Kristdemokraterna etter hvert bryter sitt valgløfte og likevel åpner døren for en form for samarbeid med SD. Men de bryter da sitt løfte om ikke å gå i dialog med SD, og dermed går trolig også Alliansen opp i limingen, for en slik løsning vil ikke Centern eller Liberalerna ha.

En tredje mulighet som skisseres, er at Centern og Liberalerna forlater Alliansen og i stedet samarbeider med de rødgrønne. Men da er det de som får ansvaret for at Alliansen sprekker, og de har hittil brukt mye tid og krefter på å si nei til Löfven som statsminister. (NTB)