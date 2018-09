Bono gjorde nazihilsen i Åkesson-satire

Verden

U2s frontmann Bono er i form igjen, etter at han mistet stemmen tidligere denne måneden. Under bandets konsert i Paris søndag tok han seg tid til å nevne det svenske valget.

Ifølge den svenske fansiden U2.se kom han med et sleivspark til SD-lederen Jimmie Åkesson. Mellom to sanger, ikledd rollen som sin djevelske scenefigur «MacPhisto», fortalte han at han nylig hadde besøkt Sverige. Han beskrev svenskene som kjedelige – men la til at «de har begynt å oppdage sitt ariske potensial».

– Jimmie Åkesson! Jeg liker ham, ropte han til publikum. Bono skal også ha hevet hånden opp i nazihilsen.

– Når svenske kjendiser åpenbart ikke har noen oppfatning om oss og vårt parti som er forankret i virkeligheten, overrasker det meg ikke at det står verre til hos en person som Bono, skriver SDs informasjonssjef Henrik Gustafsson.

MacPhisto, som har likheter med den litterære djeveltjeneren Mefisto i «Faust», dukket først opp på en U2-konsert på begynnelsen av 90-tallet. Bono, som er kjent for sin politiske aktivisme, har brukt karakteren for på satirisk vis å kunne kommentere samfunnsaktuelle temaer.

Gustafsson sier på side at det alltid er beklagelig når folk sprer feilaktige opplysninger om et politisk parti.

– Jeg vil ta avstand fra den polariseringen og stigmatiseringen mange mennesker vier seg til, kjente som ikke kjente personer, sier han. (NTB)