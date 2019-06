Av Per Lønning, ABC Nyheter

Ifølge nyhetsbyrået Bloomberg skal president Donald Trump nylig ha betrodd seg internt om å trekke landet ut av en langvarig forsvarsavtale med Japan, som ble inngått landene imellom etter andre verdenskrig.

Nyhetsbyrået har vært i kontakt med tre personer som er kjent med saken. Alle hevder de at presidenten mener avtalen behandler USA urettferdig og ensidig.

Det er fordi avtalen går ut på at om Japan noensinne skulle blitt angrepet, lover USA å komme landet til unnsetning. Men om USA skulle bli utsatt for det samme, er ikke Japan forpliktet til å komme USA i forsvar.

Kontrakten, som ble undertegnet i 1951, danner grunnlaget for alliansen mellom landene i etterkant av andre verdenskrig.

Da Japan innførte en pasifistisk grunnlov etter andre verdenskrig, frasa landet seg retten til å føre krig, noe som var i tråd med vilkårene som ble stilte etter at landet kapitulerte.

Må se etter andre forsvarsmetoder

Om Trump i så tilfelle skulle velge å trekke USA ut fra avtalen, ville etterkrigsalliansen, som har bidratt til stabilitet, sikkerhet og økonomisk vekst i det asiatiske Stillehavsområdet, blitt satt på prøve.

Ifølge Bloomberg vil det kunne sette i gang et atomkappløp, ettersom Japan da måtte ha sett etter andre måter å forsvare seg på mot trusler fra Kina og Nord-Korea.

Ifølge personene nyhetsbyrået har snakket med, ser Trump det som et landran at Japan gjentatte ganger har gått inn for å flytte en stor amerikansk militærbase i Okinawa, og at han har løftet ideen om å søke økonomisk kompensasjon for forflytting av amerikanske styrker.

To personer forteller Bloomberg at Trumps fokus på denne avtalen kan være starten på nærmere gransking av USAs avtaleforpliktelser andre steder i verden.

– Har aldri vært sterkere

Ifølge Bloomberg har presidenten i tidligere private samtaler sagt at han stiller opp for Japan og er klar over USAs forpliktelser i henhold til traktaten. Men som med hans holdning til andre multilaterale avtaler, vil han at forholdet skal være mer gjensidig.

I mai hadde Trump lovende ord å si om Japans statsminister, Shinzo Abe, og alliansen landene imellom da han var om bord på amfibiekrigsskipet USS Wasp i Yokosuka, Japan.

– USA-Japan-alliansen har aldri vært sterkere. Forholdet mellom presidenten og statsministeren i Japan, som er en flott herre og stor mann, er fantastisk, sa presidenten da han talte om bord på fartøyet.

– Denne bemerkelsesverdige havnen er den eneste i verden hvor vi, en amerikansk marineflåte og en alliert marineflåte med hovedkontor side om side, er et testamente til det urokkelige partnerskapet mellom amerikanske og japanske styrker, sa Trump.

Skeptisk til avtaler

Men selv om presidenten skrøt av avtalebåndene mellom de to nasjonene, har han lenge uttrykt skepsis over andre ordninger som Nato og FN.

I sin tid som president har han trukket USA ut av både frihandelsavtalen TPP og Parisavtalen, samt reforhandlet frihandelsavtalen NAFTA. I tillegg har han trekt landet ut av Iran-avtalen, som har skapt spenninger den siste tiden.

Bloomberg skriver at det ifølge administrasjonsansvarlige er det lite sannsynlig at en utmelding fra forsvarsavtalen mellom USA og Japan vil skje. Og det er ennå ikke gjort noen konkrete grep fra presidentens side om å trekke landet fra denne traktaten.

Personene nyhetsbyrået har snakket med ønsket ikke å gis til kjenne.

Hverken det japanske utenriksdepartementet eller Det hvite hus har kommentert saken overfor byrået.

Onsdag denne uken vil Trump ta turen til Osaka i Japan for G-20-toppmøtet. Der vil han møte statsminister Abe, som han så varmt omtalte i mai.

Denne saken ble først publisert på ABC Nyheter