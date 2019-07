Av Sverre Bjørstad Graff - ABC Nyheter

Elizabeth Holmes hadde tilsynelatende alt. Den unge, vakre og karismatiske kvinnen hadde droppet ut av Stanford University som 19-åring for å starte helsetekonologi-selskapet Theranos. Ifølge Holmes hadde firmaet klart å utvikle et avansert apparat for blodprøver, et apparat som gjorde det mulig å teste for en lang rekke sykdommer, kun med én dråpe blod.

Selskapet skulle revolusjonere helseindustrien. Og lenge så det ut til at selskapet klarte akkurat det, og at veien bare ville fortsette oppover i det uendelige for den unge, ambisiøse kvinnen - som stadig ble sammenlignet med Steve Jobs og Beethoven.

Ved å bruke overtalingsevner og sjarm klarte hun å hente inn milliarder fra USAs største investorer. Hun ble hyllet og bejublet av samfunnstopper og autoriteter.

Da Elizabeth Holmes fylte 30 år, i 2014, ble hennes personlige formue beregnet til å være 4,5 milliarder dollar (rundt 38 milliarder norske kroner). På ti år hadde hun klatret opp til å bli verdens yngste kvinnelige dollarmilliardær.

Så begynte alt å rakne.

Nå må Holmes møte i retten, tiltalt for 11 kriminelle forhold, blant annet bedrageri i milliardklassen, skriver nettstedet Mashable. Om hun blir kjent skyldig, risikerer hun 20 år i fengsel.

Rettssaken skulle etter planen starte nå i juli, men ser ut til å bli forskjøvet til september 2020, ifølge ferske rettsdokumenter.

Nedturen

Det var en serie avslørende artikler i avisen The Wall Street Journal som startet den bratte nedturen for Holmes og selskapet Theranos. Den 16. oktober 2015 publiserte avisen en sak som hevdet at det slett ikke var selskapets patenterte apparat som ble benyttet til blodprøvetestingen, men at det ble brukt vanlige analyseverktøy.

Avisartiklene startet en voldsom mediestorm mot Theranos og ikke minst mot den tidligere medieyndlingen.

Den 27. oktober samme år offentliggjorde det amerikanske mattilsynet, Food and Drug Administration (FDA), deler av en rapport hvor det ble satt flere spørsmålstegn ved teknologien Theranos benyttet.

På toppen av det igjen begynte flere av investorene som før hadde støttet Theranos å saksøke selskapet for bedrageri.

På kort tid sank Holmes' formue fra 4,5 milliarder dollar til null, ifølge anslag fra Forbes.

– Selskapet er i ferd med å ramle sammen. Alle tiltalene mot oss er i ferd med å hope seg opp, ansatte forlater selskapet i hopetall, men Elizabeth fremstår som besynderlig uberørt, sa en tidligere ansatt i Theranos til det amerikanske magasinet Vanity Fair i 2017.

La om stemmen sin

Historiene om den unge gründerens merkelige framtoning var ikke få. Blant annet skal hun ha forsøkt å kopiere klesvanene til Apple-gründeren Steve Jobs ved alltid å bruke en svart, høyhalset genser. I tillegg ble det hevdet at hun hadde lagt om stemmen til et mørkere toneleie.

Til tross for stormen Holmes' og selskapet befant seg i, lot gründeren til å holde fanen høyt. På overflaten virket hun ukuelig i sin kamp for å redde selskapet. Hun fortsatte å leve luksuslivet, på selskapets regning.

Mot slutten av 2017 var imidlertid det tidligere milliardselskapet så presset økonomisk at de måtte bytte ut det standsmessige hovedkvarteret i Palo Alto med en simpel lagerbygning. De ansatte forlot Theranos i strie strømmer. Enten fordi de ble sparket - eller fordi de ikke lenger hadde tro på at Elizabeth Holmes ville kunne klare å redde det synkende skipet.

Sommeren 2018 ble Holmes og tidligere president i selskapet, Ramesh Balwani, siktet for svindel.

De risikerer opptil 20 år i fengsel, samt bøter på opptil 2,25 millioner dollar (19 millioner kroner). I tillegg kommer eventuelle erstatningskrav.

Ser på seg selv som offeret

Selv påstår hun at hun ikke har gjort noe galt. Hun ser på seg selv som offeret og beskriver Theranos som et forretningseventyr som ble mislykket, sier en tidligere leder i Therano til Vanity Fair.

Historien om den unge gründeren og storsvindelen har imidlertid gitt mye inspirasjon til bøker og podcaster. I tillegg er spillefilmen «Bad Blood» under innspilling. Her har Jennifer Lawrence rollen som Elizabeth Holmes.

Nylig skal Holmes ha giftet seg med sin samboer, den 27 år gamle hotellarvingen Billy Evans. Ingen tidligere ansatte fra Theranos skal ha vært invitert i bryllupet, ifølge Business Insider.

