Ti personer er arrestert i Bangladesh, blant dem en ansatt i regjeringspartiet, i forbindelse med gjengvoldtekten av en kvinne som stemte på opposisjonspartiet i valget 30. desember.

Kvinnens ektemann sier en gruppe på 10–12 menn stormet inn i huset deres valgnatten. De bandt ham og de fire barna deres før de én etter én voldtok kona utenfor huset. Han sier til nyhetsbyrået Reuters at hun ble voldtatt fordi hun stemte på opposisjonspartiet, og at ekteparet har mottatt trusler over telefon om å trekke anmeldelsen.

Juks

Voldtekten har utløst demonstrasjoner og en rekke rasende reaksjoner i Bangladesh. Det er ikke klart hvordan de antatte gjerningsmennene visste hva kvinnen hadde stemt, men hun har forklart til lokale medier at hun før valget hadde provosert den lokale lederen for regjeringspartiet Awami League. Det har kommet en rekke klager over juks under valget, og BBC var blant annet vitne til esker som var fylt med stemmesedler allerede før valget begynte.

Valgkampen har også vært preget av vold, og minst 14 personer ble drept.

– Utallige ledere og aktivister ble skadet i angrep før og etter valget, og selv en firebarnsmor ble ikke spart i denne brutale gjengvoldtekten, sier Mirza Fakhrul Islam Alamgir fra opposisjonspartiet Bangladesh Nationalist Party.

Aktivister protesterer mot det de mener er juks i valget av regjeringspartiet. Foto: NTB scanpix

En allianse av opposisjonspartier mener resultatet må annulleres.

– Vi avviser det farseaktige valget. Vi krever at valgkommisjonen gjennomfører omvalg under en nøytral ledelse så snart som mulig, sa Kamal Hossain, som leder alliansen Jatiya Oikya Front, like etter valget.

Langvarig leder

Det er regjeringspartiet Awami League som anklages for juks. Statsminister Sheikh Hasina sikret seg sin tredje strake periode etter valget, der hennes allianse vant 288 av de 300 plassene i parlamentet. Hasina har nå vært statsminister i ti år sammenhengende, i tillegg til at hun var statsminister i en periode fra 1996 til 2001. Den 71 år gamle politikeren er nå den lengstsittende statsminister i Bangladesh, og er datter av landets første president, Sheikh Mujibur Rahman.

Sheikh Hasina ble tatt i ed mandag, og går løs på sin tredje strake regjeringsperiode. Foto: NTB scanpix

Politikken i Bangladesh har i flere tiår vært preget av de to frontfigurene Sheikh Hasina og rivalen Khaleda Zia. Også Zia har vært statsminister, og er leder av Bangladesh Nationalist Party. Helt siden 1991 har det til enhver tid vært en av de to kvinnene som har vært statsminister. Khaleda Zia ble nektet å stille til valg i år fordi hun sitter i fengsel for korrupsjon. Hun ble dømt til fem års fengsel i februar i fjor.

