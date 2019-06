Blås i fornøyelsesparker - nå kan du gå inn i Seinfields leilighet

I juli er det 30 år siden seerne ble introdusert for Jerry, Elaine, George, Kramer og Newman for aller første gang. Nå åpner endelig «Seinfield Experience», en leilighet kliss lik bakteppet for en av historiens mest sette TV-serier.

En del av leiligheten, som ligger i New York, skal være innredet som butikk og stedet vil være åpent syv dager i uken, ifølge nettsiden deadline.com. Billettsalget starter i løpet av de neste månedene