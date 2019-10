Bill Gates med gode nyheter: – Vi kommer til å redde millioner av menneskeliv

På mandag talte Bill Gates til en forsamling ved Universitetet i Cambridge, skriver magasinet Time.

Grunnleggeren av Microsoft snakket om hvordan man kan løse de største globale helseutfordringene og bekjempe fattigdom.

Dette har vært viktige kampsaker for milliardæren helt siden han startet Bill & Milanda Gates Foundation for over ti år siden.

Gates er spesielt opptatt av hvordan man kan bekjempe underernæring og svært dødelige sykdommer som malaria.

Han mener at både underernæring og malaria kan bekjempes og nærmest elimineres innen to tiår.

Gates fortalte forsamlingen at han gjennom sitt arbeid følger det som skjer innenfor forskningen på disse områdene svært tett.

– Det er derfor jeg er i stand til å forutsi om framtiden.

Dødelig underernæring

Ifølge Verdens helseorganisasjon er underernæring årsaken til halvparten av alle dødsfall blant barn under fem år.

Gates tror antallet dødsfall vil falle drastisk i årene som kommer. Han viste til at forskerne har gjort en rekke framskritt, både når det gjelder vitamin- og mineralinnholdet i mat, mer effektive medisiner og tiltak som bedrer mors helse.

Han understreket også at det er svært viktig å forstå bakterienes rolle hvis man skal løse problemene med underernæring.

– I en sunn kropp beskytter «gode bakterier» oss mot infeksjoner og de er essensielle for fordøyelsen, sa Gates.

Han viste til at forskere har gjort et stort gjennombrudd når det gjelder å forstå tarmsystemet og mikroorganismenes betydning for fordøyelsen.

Forstyrrelser og ustabilitet i mikrobiomet kan bidra til ulike sykdomstilstander, og Gates mener det er avgjørende at det blir laget piller som inneholder en ideell kombinasjon av bakterier for å bekjempe underernæring.

Gates tror alle verdens land innen 2040 vil være i stand til å holde folk sunne og friske, og ikke bare kjempe for å holde folk i live.

Malaria og myggen

Gates snakket også mye om malaria. Årlig dør rundt 435.000 mennesker av sykdommen. Gates tror det vil være mulig å eliminere sykdommen i løpet av to tiår.

Han var klar på at gode medisiner ikke er nok. Ifølge Gates må det også gjøres noe med smittebærerne, som er mygg.

Gates viste til at det er mulig å få til det ved å sette inn et gen i myggen som er bærere av smitten.

– Ved å sette inn et gen som forhindrer at disse skadelige myggene reproduserer seg, kan vi kjøpe oss tid til å kurere alle som bor i et malaria-område – og så kan vi la mygg-populasjonen returnere uten parasitten.

For Gates, som har proklamert at han skal donere nesten hele sin formue til veldedighet, er det avgjørende at både nasjoner og investorer ser verdien i å investere i helseinnovasjoner om man skal lykkes.