Bill Clinton var utro med en praktikant. Nå støtter han metoo-kampanjen

Clinton fikk spørsmål om skandalen i et intervju med TV-kanalen NBC i forbindelse med at han lanserer sin første roman.

Ekspresidenten sa han ikke tror han ville ha håndtert skandalen annerledes i dag, sett i lys av metoo.

– Jeg mener jeg gjorde det rette. Jeg forsvarte grunnloven, sa Clinton om sin beslutning om ikke å trekke seg som president.

I 1998 benektet Clinton å ha hatt sex med Monica Lewinsky, som var praktikant i Det hvite hus. Presidenten ble senere stilt for riksrett for å ha løyet og for å ha forsøkt å forhindre granskingen av saken.

Støtter

Clinton sier han støtter metoo-kampanjen, og at det var på høy tid at den kom. Men han er ikke enig i alle beslutningene som er blitt tatt i kjølvannet av kampanjen.

Selv om Clinton offentlig har beklaget forholdet til Lewinsky, har han aldri kommet med noen personlig unnskyldning til henne. I intervjuet med NBC sier han at han ikke tror det er nødvendig.

Lewinsky selv har tidligere sagt at Clinton ikke utsatte henne for overgrep, men at han grovt misbrukte sin makt som president. (NTB)

