Bilde av druknede flyktninger vekker sterke følelser i USA

Bildet av den døde familiefaren fra El Salvador og den 23 måneder gamle datteren hans, sto først på trykk i den mexicanske avisen La Jornada.

Deretter har det funnet veien til aviser som The New York Times, og mange amerikanere er nå opprørt.

25 år gamle Óscar Alberto Martínez Ramírez og den 23 måneder gamle datteren Valeria omkom under kryssingen av elva Rio Grande på grensa mellom Mexico og USA. Bildet av de to har vakt sterke reaksjoner. Foto: Julia Le Duc / Le Jornada / AP / NTB scanpix

Óscar Alberto Martínez Ramírez, kona Tania Vanessa Ávalos og den lille datteren deres hadde ventet i to måneder i en leir for flyktninger og migranter i Matamoros, på mexicansk side av brua over Rio Grande, som utgjør grensa mot USA.

Søndag ga de opp forsøkene på å levere asylsøknadene sine til amerikanske tjenestemenn og bestemte seg for å krysse elva ulovlig. Forsøket endte tragisk.

Les også: Migrantbarn flyttet tilbake til skandalemottak i Texas

Trukket under

Ifølge Tania Vanessa Ávalos tok den 25 år gamle ektemannen Valeria i armene, krysset elva og plasserte den lille jenta på elvebredden. Deretter vendte han tilbake for å hjelpe kona over.

Valeria hoppet imidlertid ut i elva igjen, og da faren forsøkte redde henne ble begge trukket under av kraftig strøm.

Bildet av de to, flytende døde med ansiktet ned i vannet, Valeria under farens t-skjorte og med armen rundt halsen hans, har gått sterkt inn på mange.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Umenneskelig politikk

– Dette er konsekvensen av Donald Trumps umenneskelige og umoralske immigrasjonspolitikk, tvitrer senator Cory Booker, som har meldt seg på i kappløpet om å bli demokratenes presidentkandidat.

– Dette blir gjort i vårt navn, fortsetter Booker, som håper at alle tar en grundig kikk på bildet av Óscar og Valeria.

– Vi orker snart ikke mer. Vi må fortsette å kjempe for disse sårbare sjelenes verdighet, tvitrer demokraten Veronica Escobar, som sitter i Underhuset i Kongressen.

En vekker

Mexicos president Andrés Manuel López Obrador, som er under sterkt press fra Trump for å hindre flyktninger og migranter i å krysse grensa, mener at bildet av de to omkomne flyktningene bør være en vekker.

– Når USA nekter å slippe inn folk, vil noen miste livet i forsøk på å krysse ørkenen eller elver, sier han til AP.

Tusenvis av flyktninger og migranter fra mellomamerikanske land som El Salvador har krysset grensa til USA de siste månedene, men for mange ender forsøkene med døden.

Les også: Kvinne og tre barn funnet døde ved USAs grense mot Mexico

Dagligdags

Amerikanske grensevakter forteller at Óscar og Valeria bare er de siste i rekken og at de nesten daglig henter flere titalls omkomne opp av Rio Grande.

Tirsdag ble en kvinne i begynnelsen av 20-årene, ett lite barn og to babyer funnet døde på USAs side av grensa. Også de hadde krysset Rio Grande, men trolig mistet livet som følge av hete og vannmangel i Hidalgo-området sør i Texas.

Ifølge grensepolitiet i USA omkom minst 283 flyktninger og migranter langs grensa i fjor, men menneskerettighetsorganisasjoner mener at det reelle tallet var langt høyere.