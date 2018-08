Bilbrannene i Sverige: – Ingenting tyder på politisk motiv

Verden

Av Jens Marius Sæther og NTB

Natt til tirsdag ble nærmere 100 biler påtent og vandalisert Göteborg og Trollhättan, og natt onsdag ble ytterligere to biler påtent i Västre Frölunda i Göteborg.

To menn er pågrepet i forbindelse med bilbrannene. Tirsdag ble også en svensk 19-åring pågrepet av tyrkisk grensepoliti. Ifølge Gøteborgs-Posten kom 19-åringen da fra Sverige, og han vil bli returnert til svensk politi på onsdag.

Politiet har vært tilbakeholdne med å gi opplysninger om de pågrepne, men sier at de er kjenninger av politiet.

– Politiet har en viss kjennskap til de arresterte, sier Mats Ihlbom til SVT.

På sosiale medier har det florert med teorier om at det lå et politisk motiv bak brannene. Dette tilbakeviser Ihlbom og påtalemyndighetene.

– Av det som har kommet fram av utredningene så langt, er det ingenting som tilsier at det skulle være et politisk motiv bak, sier Ihlbom.

Hett tema

Sverige går til valg 9. september, og bilbranner er ikke uventet blitt et hett tema i valgkampen.

– Bilbrannene rammer vanlige mennesker, konstaterer Aron Emilsson, som sitter i Riksdagen for Sverigedemokraterna, overfor NTB under et besøk på Arendalsuka onsdag.

Han mener både dagens og tidligere svenske regjeringer ikke har sett sammenhengen mellom det å gi oppholdstillatelse til personer man ikke godt nok har sjekket identiteten og det kriminelle rullebladet til, og dagens utvikling og bilbranner.

– Det har en sammenheng med den eksplosjonen vi ser i organisert kriminalitet, mener han.

Forbannet Löfven

Statsminister Stefan Löfven gikk hardt ut tirsdag og la ikke skjul på at han var «forbannet».

– Hva faen holder dere på med? Dere ødelegger for dere selv, dere ødelegger for naboene deres, var hans klare budskap til ildspåsetterne.

Natt til onsdag gikk den svenske statsministeren natteravn i Göteborg-forstaden Tynnered, som opplevde flere bilbranner natten før.

Iført natteravnenes lett gjenkjennelige gule jakke fikk han en innføring i hvilke problemer forstaden sliter med, blant annet den høye ungdomskriminaliteten.

– Dette er en svært viktig virksomhet, at voksne viser seg ute om nettene og skaper trygghet og kontakt med ungdommene, sa han.

Löfven lovet på sin side at han og Socialdemokraterna vil slå hardt ned på kriminalitet og vise at det ikke er akseptabelt.

Men vi skal også jobbe langsiktig for å redusere arbeidsløsheten og gjøre skolene og boligområdene bedre, sa Löfven.

– Det er den som knuser en rute og kaster inn en brennende gjenstand, som har ansvaret for slike handlinger. Derimot har jeg et ansvar som statsminister for å sørge for at politiet har nok ressurser, både til å forebygge og oppklare forbrytelser, sa han.

Skjerpede straffer

Löfven understreket videre at hans regjering har tilført mer ressurser til politiet enn de har bedt om, og at strafferammen for et 30-talls ulike forbrytelser er skjerpet.

– Blant annet for grovt skadeverk, slik at de blir sittende lengre i fengsel, sier han.