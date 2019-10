Biden mener Trump bør stilles for riksrett: – Hans løgner matches kun av hans enorme inkompetanse

Bidens begrunnelse er at presidenten har «forrådt nasjonen» og brutt sin embetsed.

– For å opprettholde grunnloven, vårt demokrati og vår integritet bør han bli stilt for riksrett, sa den tidligere visepresidenten under et valgstevne i New Hampshire onsdag.

Dette var flørste gang Biden gikk så hardt ut og mener at Trump bør fjernes fra jobben.

– Hans løgner matches kun av hans enorme inkompetanse, sa Biden ifølge CNN.

Trump har gjentatte ganger beskyldt Biden for korrupsjon, uten å legge fram noen form for bevis.

– Han skyter hull i grunnloven, og vi kan ikke la ham slippe unna med det, sa Biden, skriver NTB.

Demokrati

Biden pekte også på at Trumps oppførsel ikke har noen like i USAs historie.

– Trump vil gjøre hva som helst for å bli gjenvalgt. Inkludert å trosse det mest grunnlegende i vårt demokrati. Det er sjokkerende og det er farlig, sa Biden ifølge CNN.

Biden er blant favorittene til å vinne nominasjonskampen i det demokratiske partiet forut for presidentvalget i 2020.