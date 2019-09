En ansatt i amerikansk etterretning slo alarm etter en telefonsamtale Trump hadde med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 25. juli.

Under samtalen skal Trump ha oppfordret Ukraina til å etterforske tidligere visepresident Joe Bidens sønn Hunter Biden for korrupsjon. Han skal også ha kommet med upassende «løfter» under samtalen.

Hunter Biden ble i 2014 valgt inn i styret i det ukrainske gasselskapet Burisma Holdings, som anklages for korrupsjon. Han er ikke personlig anklaget for korrupsjon.

Bekrefter

Trumps personlige advokat Rudy Giuliani bekreftet fredag overfor CNN at også han også har oppfordret Ukraina til å etterforske Joe Biden.

– Selvsagt har jeg det, sa Guiliani.

Generalinspektøren for amerikansk etterretning, Michael Atkinson, bekrefter å ha mottatt et varsel fra en ansatt i etterretningen, og han betegner saken som alvorlig og prekær.

Ifølge Atkinson dreier det seg om «en rekke hendelser», men Det hvite hus har pålagt ham munnkurv i saken.

Krever utskrift

Joe Biden, som leder kappløpet om å bli demokratenes presidentkandidat neste år, krever nå at Det hvite hus legger fram en utskrift av telefonsamtalen mellom Trump og Zelenskyj.

– Dersom disse rapportene er sanne, fins det virkelig ingen grenser for hvor langt president Trump er villig til å gå når det gjelder å misbruke egen makt og ydmyke dette landet, tvitrer Biden.

– Trump bør i det minste legge fram en utskrift av telefonsamtalen, slik at det amerikanske folk på eget grunnlag kan gjøre seg opp en mening, legger han til.

«Falske nyheter»

Trump selv har avvist hele saken som «falske nyheter».

– Er noen dumme nok til å tro at jeg ville sagt noe upassende til en utenlandsk leder mens jeg er i det som muligens er en «sterkt befolket» samtale, spør han på Twitter.

Han viser til at enhver samtale han har med en utenlandsk leder, blir lyttet til av flere etater både i USA og det andre landet.