Ti av demokratene som har meldt seg på i kappløpet om å bli partiets kandidat i neste års presidentvalg, deltok i torsdagens debatt.

Biden (76) ligger ifølge meningsmålingene best an, men fikk til dels hard medfart i debatten av California-senator Kamala Harris (54) og sosialdemokraten Bernie Sanders (77).

Harris, som har foreldre fra Jamaica og India, kritiserte blant annet Biden for å ha samarbeidet med senatorer som på 1970-tallet forsvarte raseskille.

Biden forsikret at han slett ikke støttet rasister og forsvarte samarbeidet med at det var nødvendig for å få andre politiske saker gjennom.

– Dette er feil karakteristikk av meg. Hvis vi i løpet av denne kampanjen skal avdekke hvem som støttet sivile rettigheter eller ikke, så stiller jeg gladelig opp, sa Biden.

Les også: Kan noen av dem danke ut favoritten Joe Biden?

Harris sterkest

Debatten var ellers innom en rekke tema, blant dem spørsmålet om offentlig helsevesen, våpenkontroll og immigrasjon, noe som avdekket hvor dype skiller som finnes innad i Det demokratiske partiet.

CNN utpekte etter debatten Harris som vinner, etterfulgt av den 37 år gamle ordføreren i South Bend i Indiana, Pete Buttigieg.

– Hvis du ikke visste noe om Buttigieg før debatten, ville du ha trodd han var en senator eller guvernør som har vært med på dette lenge, mener TV-stasjonens politiske kommentator Chris Cillizza.

Les mer om Buttigieg her: Stiller til valg som president i USA: – USA har helt sikkert hatt en homofil president

Gratis helsehjelp

Verken Biden, som gjør sitt tredje forsøk på bli president, eller Sanders gjorde god figur, mener Cillizza, som beskriver Sanders som høylytt, men uengasjert.

Sanders presenterte blant annet sitt eget forslag om gratis helsehjelp for alle i USA, et svært omdiskutert tema i et land hvor folk flest må skaffe seg privat helseforsikring, noe mange ikke har råd til.

– Ja, folk vil betale mer i skatt, men ha mindre helseutgifter, sa Sanders.

Demokratenes to debatter skal nå være med på å danne grunnlaget for partiets valg av kandidat til neste års presidentvalg, der Donald Trump har gjort det klart at han stiller til gjenvalg.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!