I et intervju med CNN kaller han presidenten for rasist og sier at hans uttalelser kan kobles til masseskytingen i hans egen hjemby, som ligger like ved grensen til Mexico.

– Vi har hatt en økning i hatkriminalitet i alle de tre årene med en administrasjon hvor vi har hatt en president som har kalt mexicanere for voldtektsmenn og kriminelle, selv om kriminalitetsraten blant mexicanske innvandrere er langt lavere enn for dem som er født i dette landet, sier O'Rourke.

– Han er en rasist og han nører oppunder rasisme i dette landet. Det er ikke slik at det støter våre følelser, det fører til en grunnleggende endring av dette landets karakter, og det fører til vold, sier han videre etter å ha møtt ofre for masseskytingen og helsepersonell ved et sykehus i El Paso.

O'Rourke drev valgkamp i Las Vegas da meldingen om skytingen kom lørdag. Etter å ha ringt hjem, avbrøt han turen og reiste hjem.

I manifestet blir det ifølge The New York Times referert til «en latinamerikansk invasjon i Texas». Det beskrives også en detaljert plan for hvordan USA kan deles inn i ulike områder slik at rasene skilles fra hverandre. Avsenderen skriver at hvite mennesker er i ferd med å bli erstattet av utlendinger og varsler et angrep innen kort tid.

«Hvis vi kan bli kvitt nok mennesker, kan kanskje vår måte å leve på blir mer bærekraftig», lyder en av setningene.

Manifestet består av 2.300 ord og ble ifølge den amerikanske avisen lagt ut 19 minutter før det første nødanropet kom inn om at det ble skutt mot mennesker ved Walmart i El Paso.

Mannen som er pågrepet og mistenkt for skytingen er en hvit 21-åring fra Allen i Texas. Byen ligger cirka ti timers kjøring fra El Paso.

Etterforskerne forsøker nå å finne ut om det er han som har skrevet manifestet. De mistenker at skytemassakren er hatkriminalitet og etterforsker den som terror.

20 personer er bekreftet drept og 26 såret etter skytemassakren lørdag formiddag lokal tid.

Trump har kalt masseskytingen, som krevde 20 liv, for en feig handling.

Han har også sagt at det ikke finnes noen unnskyldning for å drepe uskyldige mennesker.

Manifest preget av hat mot innvandrere

