Berg anklages for å ha betalt russisk agent

Verden

Berg skal ha betalt russeren 3.000 euro for opplysninger han skal ha skaffet om den russiske nordflåten, på oppdrag fra norsk etterretning, skriver VG , med henvisning til opplysninger fra den russiske etterforskningen.

Bergs norske advokat Brynjulf Risnes sier til avisen at opplysningene viser at den russiske etterforskningen har pågått siden lenge før Berg ble pågrepet i Moskva 5. desember.

– Det bekrefter inntrykket av at de russiske anklagene retter seg mot Norge, og at Frode Berg, også etter deres syn, har spilt en perifer rolle i det de beskriver som en norsk etterretningsoperasjon, sier Risnes.

– Det er viktig å merke seg at Berg ikke er anklaget for å ha formidlet gradert informasjon, men for å ha fungert som en ren pengekurer. Det vil selvsagt måtte få konsekvenser for straffeutmålingen, dersom han blir dømt, sier han videre.

Berg, som er varetektsfengslet fram til 5. mai, har avvist alle anklager om at han skal ha kjent til, eller deltatt i, noen etterretningsoperasjon.

62-åringen har derimot innrømmet at han hadde med seg et pengebeløp til Moskva som skulle postlegges i Russland. Konvoluttene var adressert til en kvinne i Moskva ved navn «Natalia».