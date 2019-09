Ber filmselskap stoppe bidrag til politikere som støtter våpenlovene i USA

Uttalelsen til de pårørende kommer i forbindelse med at Warner Bros.-filmen «Joker» kommer på kino i USA 4. oktober.

20. juli 2012 skjøt og drepte en maskert mann 12 mennesker i en kinosal i Aurora under premieren på Batman-filmen «The Dark Knight Rises». Kritikerroste «Joker», som er en oppfølger til Batman-filmene, vil ikke bli vist på kinoen der masseskytingen foregikk.

De pårørende har sendt et brev til sjefen i Warner Bros., Ann Sarnoff, der de formidler sin bekymring for det de oppfatter som realistisk vold i filmen, skriver Sky News.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

De ber produksjonsselskapet om å donere penger til veldedighetsorganisasjoner som støtter ofre av våpenvold.

«Vi ber dere være en del av den økende listen av bedrifter som forstår at de har et samfunnsansvar som handler om å holde oss alle trygge», heter det i brevet.

De pårørende ber ikke Warner Bros. om å stoppe «Joker»-filmen. I stedet ber de selskapet slutte å gi bidrag til politikere og presidentkandidater som mottar penger fra den pengesterke våpenorganisasjonen National Rifle Association (NRA) – og som stemmer mot våpenreformer.

Warner Bros. svarer i en uttalelse at våpenvold er et viktig tema, og at selskapet har en lang tradisjon med å donere til voldsofre, inkludert de som ble drept i kinosalen i Colorado. Videre sier de at en av de viktigste oppgavene i historiefortelling er å ta opp vanskelige temaer – rundt komplekse spørsmål, skriver CNN.

«Verken den fiktive karakteren i «Joker», eller filmen, er en støtte til vold i den virkelige verden av noe slag. Det er ikke intensjonen verken til filmen, filmskaperne eller selskapet å framstille karakteren som en helt», heter det videre.

Gjerningsmannen som utførte masseskytingen på kinoen i 2012, ble dømt til fengsel på livstid.

Joaquin Phoenix har hovedrollen i Todd Phillips' «Joker».