Verden

Innenriksminister Jan Jambon opplyste onsdag at offeret ble drept med en stump gjenstand mot hodet mandag kveld. Mannen har tidligere sittet i fengsel med Herman, som ifølge etterforskningskilder sto bak tirsdagens trippeldrap.

I et intervju med rikskringkasteren RTL sier Jambon at gjerningsmannen ikke var med i noe større nettverk.

– Det er virkelig en isolert hendelse. Han var ikke del av noe nettverk, han mottok ikke instruksjoner fra noen andre, så det er ikke behov for å heve terrorberedskapen, framholder han.

Ute på perm

Herman var født i 1982. Han var straffedømt for både ran, vold og narkotikasalg, og var ute på en todagers permisjon da drapene ble begått. Ifølge politiet ble han radikalisert etter å ha hatt kontakt med ytterliggående islamister i fengsel.

Belgisk politi etterforsker angrepet som terror. Et filmsnutt som nyhetsbyrået AFP har fått tak i, viser at angriperen roper «Allahu akbar» (Gud er størst) mens han går rundt i gatene under angrepet.

Herman ble selv drept av politiet kort tid etter at han stakk to kvinnelige politibetjenter i ryggen og skjøt dem med deres egne våpen. De to politikvinnene var 43 og 53 år gamle. Også en 22-årig mann som satt i en parkert bil like ved, ble skutt og drept.

Fire andre politifolk ble innlagt på sykehus med skuddskader.

– Sjanseløse

Innenriksministeren har også måttet svare på spørsmål om hvordan det er mulig å stjele våpnene fra to politifolk.

– De reagerte bra. Alle systemene, alle prosedyrene virket. Men hvis du blir angrepet bakfra, noe som var tilfellet med de to politibetjentene, så kan du ikke gjøre noe, sier Jambon.

Herman rakk også å ta en kvinnelig renholdsassistent som gissel ved en skole i nærheten før han ble skutt. Hun ble innlagt på sykehus med sjokkskader, og har fått besøk av både statsminister Charles Michel og kong Philippe.

Den aktuelle skolen var onsdag stengt og vil muligens også holde stengt torsdag. Elevene får krisepsykologisk hjelp. (NTB)