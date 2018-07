BBC: Flere statsråder kan gå av

Verden

Det tok tolv timer før regjeringen på et internt møte på Chequers, statsministerens offisielle sommerresidens, ble enig om en strategi for britenes framtid utenfor EU, blant annet om toll og handel. Det var på forhånd ventet både motstand og muligens regelrett opprør.

Og det er nettopp det som nå har skjedd, ifølge BBC.

– Hvis hun ikke skrinlegger Chequers-kompromisset, kommer en annen til å gå. Deretter en annen, så enda en, og enda en, sier en velinformert kilde til BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg.

Men hvis May ikke klarer å tvinge gjennom et kompromiss i eget parti og som tok flere måneder å sy sammen, vil statsministerens styringsevne bli betydelig svekket, påpeker Kuenssberg.

En talsmann for May sier statsministeren vil kjempe mot ethvert forsøk på å få henne avsatt, skriver The Guardian.

Det trengs 48 stemmer innad i det konservative partiet for å utløse mistillitsvotering.

(NTB)