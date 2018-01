Verden

Bannon avla tirsdag for første gang forklaring bak lukkede til etterretningskomiteen i Representantenes hus.

Bannon var dermed den første personen i Trumps indre krets som har måttet forklare seg om hvorvidt Trumps valgkampapparat samarbeidet med Russland for å påvirke presidentvalget i 2016.

Men Bannon nektet å svare på en rekke spørsmål. Han begrunnet det med «utøvende privilegier», en ordning som tillater presidenten å holde informasjon unna offentligheten.

– Steve Bannon og hans advokat benyttet en svært bred definisjon av det utøvende privilegiet, sier demokraten Jim Himes, et av komiteens medlemmer, til CNN.

– Man må huske på at det er presidenten som har det utøvende privilegiet, så de gikk tilbake til Det hvite hus for konsultasjoner, og Det hvite hus sa at alt som skjedde, enhver kommunikasjon som fant sted mens Steve Bannon var i Det hvite hus eller under overgangsperioden, skal holdes unna, sier Himes.

– Det var en omfattende mengde spørsmål som vi dermed ikke kunne få svar på, sier han.

Tirsdag skrev The New York Times at Bannon er blitt stevnet som vitne av spesialetterforsker og tidligere FBI-sjef Robert Mueller. Men en kilde sier til avisen at Muellers stevning kan være forhandlingstaktikk, og at spesialetterforskeren trolig vil la Bannon slippe å vitne for en storjury dersom han i stedet lar seg avhøre av Muellers etterforskere i Washington.

