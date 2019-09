Minnis understreker at orkanen Dorian har ført til vanvittige ødeleggelser. FN anslår at 70.000 mennesker på Bahamas trenger umiddelbar nødhjelp.

Helseminister Duane Sands var svært direkte i et intervju med den lokale radiokanalen Guardian Radio 96.9 FM torsdag.

– Dødstallet vil bli betydelig høyere. Det vil bli et slående tall, la meg si det, sier Sands.

Dorian var en orkan kategori 5 og også tidenes kraftigste orkan registrert i Atlanterhavet da den passerte Abaco-øyene og Grand Bahama i øystaten Bahamas, søndag og mandag. Orkanen, som nå er nedjustert til kategori 2, slo torsdag inn over kysten av South- og North-Carolina der meteorologene varslet opptil 2,1 meter stormflo og 300 millimeter regn.

Da værsystemet traff Bahamas, beveget det seg etter hvert svært sakte og ble hengende over Bahamas usedvanlig lenge, noe som bidro ytterligere til å forsterke effekten av allerede kraftig stormflo og ekstrem nedbør i området.

Røde Kors anslår at rundt 45 prosent av boligene på øya Grand Bahama og på Abaco enten er ødelagt fullstendig eller påført store skader. FN og Røde Kors opplyser at over 60.000 mennesker trenger mat og rent drikkevann.