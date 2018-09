Avis: USAs visejustisminister foreslo plan om å styrte Donald Trump

Verden

USAs visejustisminister beskyldes for å planlegge å fjerne Donald Trump fra Det hvite hus og for å ville bruke skjult mikrofon for å ta hemmelige lydopptak av Donald Trump.

Fordi Justisminister Jeff Sessions har meldt seg inhabil i Russland-etterforskningen, var det Rod Rosenstein som utpekte Robert Mueller som uavhengig spesialetterforsker med ansvar for å granske russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016.

Sjefen til Robert Mueller er dermed Rod Rosenstein. I dag avsløres det at visejustisminister Rod Rosenstein selv foreslo å ta hemmelige lydopptak av Donald Trump med mål om å styrte presidenten, melder The New York Times.

Forslag

Rod Rosensteins forslag skal ha kommet i fjor våres da Trump sparket FBI-direktør James Comey og det ble kjent at Trump krevde full lojalitet av Comey og at han dessuten ville ende Russland-etterforskningen.

Rosensteins plan skal ha blitt foreslått i samtaler med andre i FBI og ansatte i justisdepartementet.

Rosenstein skal også ha fortalt byråskjef i FBI, Andrew G. McCabe, at Rosenstein trodde han kunne overtale justisminister Jeff Sessions og nåværende stabssjef i Det Hvite Hus, John F. Kelly, til å være med og iverksette grunnlovstillegg 25 og dermed styrte USAs president og innsette visepresident Mike Pence.

Rosenstein selv avviser det hele:

«The New York Times-saken er upresis og ukorrekt», sier han i en uttalelse.

Likevel hevder flere at Rosenstein har bekreftet planen, melder The New York Times.

Washington Post skriver fredag at McCabes notater viser at Rosenstein har kommet med planen om å sikre seg hemmelige lydopptak.

Dette skal ha skjedd bare dager etter at FBI-sjef James Comey fikk sparken.

Lydopptak

Rosensteins forslag innebar å ta lydopptak av Trump for å vise hvor ustabil og uskikket han er til å være president i USA.

Grunnlovstillegg 25, handler om situasjoner der presidenten er erklært uegnet til å fortsette.

Grunnlovstillegg 25 gir visepresidenten, om han får med seg et flertall av kabinettet, rett til midlertidig å sette presidenten på sidelinjen. Siden må dette stemmes over i Kongressen og forslaget må få to tredelers flertall.

Formelt har Justisdepartementet og Rosenstein gitt Mueller i oppdrag å etterforske om russiske myndigheter blandet seg inn i det amerikanske presidentvalget i 2016, hvorvidt det finnes noen tilknytninger mellom Russland og personer som kan knyttes til president Donald Trumps valgkamp, samt alle andre saker som måtte dukke opp direkte i forbindelse med etterforskningen, skirver NTB.

