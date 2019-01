Michael Cohen stiller til høring i Kongressen 7. februar.

Michael Cohen, som var Trumps personlige advokat, stiller til høring i den demokrat-ledede kontrollkomiteen i Representantenes hus i neste måned, skriver NTB.

Han lover å gi en «fullstendig og troverdig» fremstilling av sitt tidligere arbeid som Donald Trumps advokat.

Men han kan bli pålagt å holde tett om flere ting, skriver Wall Street Journal.

Dette gjelder særlig det som angår spesialetterforsker Robert Muellers granskning og hva Cohen har fortalt FBI i avhør.

– Gal mann

Selv om Cohen er pålagt restriksjoner lover han å gi et fullt og helt bilde av hvordan det er å jobbe med og for Doanld Trump.

En person som er tett på Cohen sier til Wall Street Journal at forklaringen hans vil gi folk frysninger.

– Han vil fortelle historien om hvordan det er å jobbe for en gal mann, og hvorfor han gjorde det så lenge. Han vil fortelle ting som vil gi deg frysninger, sa personen, ifølge Wall Street Journal.

Cohen stiller velvillig opp til høringen.

– Som del av min forpliktelse om å samarbeide og gi det amerikanske folk svar, har jeg akseptert invitasjonen fra komitéleder Elijah Cummings om å stille til offentlig høring 7. februar, sa Cohen i en uttalelse forrige uke.

– Jeg takker Michael Cohen for å ha gått med på å vitne frivillig foran komiteen, sier Cummings.

«Hysjpenger»

Komiteen skal granske utbetaling av såkalte «hysjpenger» til tidligere Playboy-modell Karen McDougal og pornostjernen Stormy Daniels under valgkampen i 2016. Kvinnene hevder å

ha hatt en affære med Trump, noe han selv har avvist.

Cohen har sagt at Trump ba ham om å utbetale pengene – en påstand Trump har avvist.

Cohen ble i desember dømt til tre års fengsel for blant annet ulovlig valgkampfinansiering. Soningen starter 6. mars.

Han har også innrømmet å ha løyet til Senatets etterretningskomité om Trumps planer om å bygge et Trump Tower i Moskva.

– Det var min plikt å dekke over hans skitne handlinger, sa Cohen i retten før jul. Han sa at han av «blind lojalitet» overfor Trump ble «ført inn på mørkets vei i stedet for lysets vei».

Cohen var Donalds Trumps private advokat og en av presidentens fremste rådgivere og ledere i Trump Organization.

