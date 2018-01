Verden

Av Espen H. Rusdal

Stephanie Clifford sier hun møtte Trump på et golf-arrangement i 2006, og at det førte til et seksuelt møte mellom de to, skriver avisen.

Trump giftet seg med USAs førstedame Melania Trump i 2005, skriver NTB.

Ifølge avisen betalte Trumps advokat Michael Cohen Clifford 130.000 dollar, over en million norske kroner, i oktober 2016 for ikke å gå til pressen. Clifford skal så ha signert en taushetspliktavtale.

Benekter

Det hvite hus benekter anklagene.

– Dette er gamle, resirkulerte artikler som ble publisert og kraftig benektet før valget, sier en tjenestemann i Det hvite hus.

Under valgkampen i 2016 gikk flere kvinner ut og anklaget Trump for seksuell trakassering. Selv har han omtalt alle anklagene som løgner.

Nå står en annen pornostjerne fram og hevder Clifford møtte Trump.

– Trump møtte meg i bare underbuksa, sier Alana Evans at Clifford fortalte ifølge Daily News .

– Alt jeg vil si er jeg endte opp med Donald Trump på hans hotellrom. Se for deg han jage meg rundt hans hotellrom i bare underbuksa, sa Clifford ifølge Evans.

Evans hevder så at hun hørte Trump på telefonen sammen med Clifford. Også pornostjerne Jessica Drake hevder Trump tilbød henne 10.000 dollar for sex.

Nekter

Trump nektet også først for å ha møtt Clifford i det hele tatt. Men han måtte gå tilbake på det da det dukket opp bilder fra møtet.

Også Stephanie Cliffiord selv har benekte det hele i et brev, signert med hennes artistnavn Stormy Daniels.

«Min kontakt med Trump begrenset seg til noen få offentlige møter og ikke noe mer», skrev Clifford i en uttalelse.

«Om jeg hadde hatt et forhold til Trump, hadde dere kunnet lese om det min bok», skriver hun.

Ifølge MSNBC skulle Clifford snakke om Trump på TV, hos ABC, i 2016.