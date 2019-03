Fredag rykket redningsarbeidere og en rekke frivillige ut for å lete etter de to bortkomne turistene, som hadde gått seg vill, skriver The Jakarta Post.

Turistene ble etter hvert funnet rundt 1,5 kilometer fra vulkanens krater. De var sterkt medtatt og hadde gått tom for mat.

– De ble tatt med til nærmeste politistasjon for avhør. De ble også gjort oppmerksomme på at fjellturer i dette området er forbudt, sier en talsperson for indonesiske myndigheter.

Myndighetene på Bali har lagt ned forbud mot fotturer ved vulkanen etter at den våknet til liv i 2017. Folk advares mot å oppholde seg nærmere enn fire kilometer fra krateret.

Vulkanen, som er over 3.000 meter høy, hadde et utbrudd senest i slutten av desember, da røyk og aske ble sendt flere hundre meter opp i lufta. På 1960-tallet hadde den utbrudd som kostet over 1.600 mennesker livet. (NTB)

