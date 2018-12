Avis: Kronprins hadde løpende kontakt med Khashoggi-drapsteam

Det har den amerikanske etterretningstjenesten CIA funnet ut gjennom egen etterforskning av saken, melder The Wall Street Journal.

Avisen opplyser at den har sett utdrag av «høyt klassifiserte dokumenter» fra CIA, basert på registrering av elektronisk kommunikasjon og hemmelig informasjon.

I timene før og etter drapet som fant sted på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober, sendte kronprins Mohammed bin Salman minst 11 beskjeder til sin rådgiver Saud al-Qahtani, skriver avisen.

CIA kjenner ikke til innholdet i meldingene.

Al-Qahtani er en av 17 saudiarabiske borgere som USA har innført sanksjoner mot som følge av drapet på Khashoggi.

Felle

CIAs konklusjon om at kronprinsen hadde en finger med i spillet, bygger ifølge Wall Street Journal også på en uttalelse fra august 2017 der han skal ha snakket om å sette opp en felle for Khashoggi.

Bin Salman skal ha sagt at hvis hans forsøk på å overtale Khashoggi om å komme tilbake til Saudi-Arabia skulle mislykkes, så kan «vi kanskje lokke ham utenfor Saudi-Arabia og gjøre tiltak».

Det har tidligere blitt rapportert i amerikanske medier at CIAs etterforskning tyder på at drapet fant sted etter en direkte ordre fra kronprinsen. Saudi-Arabia har imidlertid konsekvent stått fast ved at drapet skjedde uten at kronprinsen kjente til det.

USAs president Donald Trump har sagt at han ikke er blitt presentert for informasjon som direkte knytter Mohammed bin Salman til drapet.

Høyre hånd

Rådgiveren Saud al-Qahtani omtales ofte som bin Salmans nærmeste rådgiver. Det antas at han hadde ansvaret for dødsskvadronen på 15 mann som tok livet av Khashoggi inne på konsulatet i Istanbul. Han var ifølge CIA i kontakt med dem, samtidig med at han kommuniserte med kronprinsen på drapsdagen.

Saudi-Arabia har anholdt 18 personer som har status som mistenkte i saken. Myndighetene hevder at de handlet på egen hånd.

(NTB)