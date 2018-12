Australia skaper bekymring for teknologibransjen ved å fortsette planene sine for å gi myndigheter makten til å kreve tilgang til krypterte meldingstjenester som Apples Imessage og Facebooks Whatsapp, skriver CNN onsdag.

Lovforslaget forventes å godkjennes av det australske parlamentet denne uken etter at de to største politiske partiene i landet ble enige om å støtte det.

– Holder australierne trygge

Regjeringen hevder at lovgivningen vil hjelpe politi og sikkerhetsorganer bekjempe alvorlige lovbrudd som terrorangrep og overgrep mot barn.

– Uten disse tiltakene, er det utrolig vanskelig å holde australierne trygge fra terrorister og organisert kriminalitet, sier Attorney-general Christian Porter til Seven News onsdag.

– Hvis vi ikke har tilgang på samtalene til terrorister som planlegger å skade australierne, så kan vi ikke holde australierne trygge.

Går utover sikkerheten

Personsvernseksperter er uenige.

– Jeg tror det er riktig av regjeringen å se på hvordan de kan gjøre mer effektiv etterforskning i det digitalet miljøet, sier Daniel Weitzner, direktør for Internet Policy Research Initiative på MIT.

– Det som er risikabelt er når regjeringen setter etterforskningens interesse over sikkerheten til alle brukere av internett og mobiltelefoner.

Personverntilhengere vektlegger også at det kan føre til risiko for vanlige brukere av appene og gjør Australia mindre attraktivt for teknologibedrifter.

