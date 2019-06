I flere år har Karen Nettleton jobbet for å bringe barnebarn og oldebarn hjem fra al-Hol-leiren i Syria. Til slutt dro den australske kvinnen, som Dagsavisen skrev om i april, selv til Syria for å bli gjenforent med barnebarna, som ikke lenger har foreldrene i live.

– Jeg ønsket egentlig at regjeringen kunne bringe dem hjem, men de sier at de ikke kan, så jeg skal hente dem og reise til flyktningleiren, sa Karen Nettleton i en dokumentar på australske ABC TV, som ble sendt i april.

Saken er blitt svært mye omtalt i Australia, og natt til i går norsk tid kom beskjeden fra statsminister Scott Morrison: Australske myndigheter henter hjem åtte foreldreløse barn av IS-krigere som er drept i Syria. Fem av dem er Nettletons familiemedlemmer: tre barnebarn og to oldebarn.

Nettleton hadde i går ennå ikke kommentert saken, og var på plass i Irak for å ta imot de fem, skriver The Sydney Morning Herald.

– Vanskelig

I likhet med andre land har det i Australia vært mye kontrovers rundt hva som skal skje med barna av IS-medlemmer, som nå befinner seg i leirer i Syria og Irak.

Statsminister Scott Morrison sier det var en vanskelig avgjørelse å ta dem hjem.

– Det faktum at foreldrene utsatte sine barn for fare ved å ta dem med seg inn i en krigssone var en foraktelig handling. Men barn bør ikke bli straffet for sine foreldres forbrytelser, sier Morrison i et uttalelse.

Karen Nettletons reise ble fortalt i en dokumentar fra ABC TV i april. Foto: ABC

Alenemor i Sydney

En tragisk historie ligger bak Karen Nettletons kamp for barnebarn og oldebarn.

Nettleton var alenemor for datteren Tara i Sydney. Da Tara var 15, sluttet hun på skolen og flyttet ut. En måned senere møttes mor og datter. Da hadde datteren konvertert til islam, giftet seg og var gravid.

Det var et sjokk, forteller Karen Nettleton i dokumentaren. Datteren hadde giftet seg med Khaled Sharrouf, og de fikk fem barn mens de bodde i Australia. Nettleton hadde mye kontakt med barnebarna. Men Khaled Sharrouf var radikalisert og dro til Syria for å bli med IS. I 2014 dro Tara etter med de fem barna. Tilbake satt moren.

Høygravid

Både datteren og svigersønnen døde. To av sønnene deres døde også. De gjenlevende er en sønn på åtte og to døtre på 17 og 18. Den eldste har to små barn og er nå høygravid med den tredje.

– Vi valgte ikke å komme hit. Vi ble brakt hit av foreldrene våre. Og nå som foreldrene våre er borte, vil vi leve. Jeg vil at jeg og barna mine skal leve et normalt liv, sier en av døtrene i dokumentaren.

Flere land har nå etter en lang dragkamp tatt hjem foreldreløse barn. Norge har hentet hjem fem foreldreløse barn, og flere andre vestlige land har nå gjort det samme. Derimot er det få som har tatt imot barn og foreldre, da det er enda mer kontroversielt å ta med de voksne.

